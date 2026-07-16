Яна Топлеса обвинили в новых домогательствах

16 июля 2026, 17:47

Три девушки заявили, что блогер Ян Топлес приставал к ним на вечеринках

Ян Топлес (Фото: Instagram* / @yan_lapotkov)

Блогер Ян Топлес оказался в центре нового скандала. После истории с вирусным видео, на котором он поцеловал незнакомую девушку. Super опубликовал материал, в котором ещё три девушки рассказали о случаях, когда, по их словам, блогер навязчиво к ним приставал.





Одна из собеседниц издания утверждает, что познакомилась с Топлесом на вечеринке в 2024 году. По её словам, блогер сначала пытался поцеловать её на танцполе, обнимал и проявлял навязчивое внимание. Девушка заявила, что несколько раз отталкивала его и сообщила, что состоит в отношениях.





«Я его отталкивала, потому что мне было неприятно, что он пристаёт. Даже сказала, что у меня парень есть. Он отстал на время. Потом я пошла в туалет, а он — за мной…», — рассказала она.