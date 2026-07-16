Особняк и квартира мечты: стало известно, как изменилась жизнь Ивлеевой после продажи дома

16 июля 2026, 17:35

Настя Ивлеева лишилась 30 миллионов рублей на сделке с недвижимостью

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева успела собрать внушительную коллекцию недвижимости — от роскошного особняка с бассейном в Подмосковье до квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Однако с одним из самых дорогих объектов ей пришлось расстаться с серьёзными финансовыми потерями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».