Особняк и квартира мечты: стало известно, как изменилась жизнь Ивлеевой после продажи дома
Настя Ивлеева успела собрать внушительную коллекцию недвижимости — от роскошного особняка с бассейном в Подмосковье до квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Однако с одним из самых дорогих объектов ей пришлось расстаться с серьёзными финансовыми потерями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
После развода с Элджеем загородный особняк площадью 364 квадратных метра полностью перешёл в собственность блогера. Дом оценивали примерно в 150 миллионов рублей, но после неприятного инцидента с проникновением постороннего человека Ивлеева решила продать недвижимость. Сделку удалось закрыть только в 2025 году — за 120 миллионов рублей.
В столице у блогера остаётся просторная квартира в стиле лофт с дизайнерским интерьером, а в Санкт-Петербурге — жильё, о котором она давно мечтала благодаря атмосфере старого исторического дома.
После свадьбы с Филиппом Бегаком Ивлеева всё чаще предпочитает проводить время на семейной ферме в Брянской области, где супруги живут вдали от шумной светской жизни.
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