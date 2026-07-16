«Глупый идиот»: в Госдуме резко высказались о муже Бородиной после отпуска во Франции

16 июля 2026, 18:01

Милонов призвал мужа Бородиной отправиться на СВО после отдыха в Париже

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* / @borodylia)

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал отдых Ксении Бородиной и её супруга Николая Сердюкова во Франции. Поводом стали сообщения СМИ о том, что европейское путешествие пары могло обойтись примерно в 5 миллионов рублей.





В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что после такой поездки Сердюкову следует подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться в зону специальной военной операции. По мнению Милонова, таким образом он смог бы доказать свою гражданскую позицию.





«Думаю, теперь этот человек может подписать контракт и пойти служить в армию. Тогда он покажет, что не просто глупый идиот, а нормальный человек — одумался, пошёл на фронт», — заявил депутат.