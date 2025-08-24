Достижения.рф

«Боль, которая во мне живет»: Пригожин испытывает чувство вины перед детьми

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что чувствует вину из‑за того, что недостаточно внимания уделял своим детям. Об этом он рассказал в программе «Пара нормальных».



По его словам, когда дети были маленькими, он был погружён в работу по продюсированию молодых исполнителей, поэтому упустил многое из их взросления.

«Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — сказал Пригожин.

Пригожин также подчеркнул, что дети певицы Валерии от брака с композитором Александром Шульгиным — Анна, Артемий и Арсений — стали ему родными. Ему особенно приятно, что они называют его «папой».

«Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя», — добавил Пригожин.
Ранее он сообщал о гибели мужа своей дочери Данаи — Евгения Ткаченко — в зоне проведения специальной военной операции. У Данаи есть сын Даниэль, родившийся в августе 2022 года.
Никита Кротов

