«Боль, которая во мне живет»: Пригожин испытывает чувство вины перед детьми

24 августа 2025, 21:41

Продюсер Иосиф Пригожин испытывает чувство вины перед детьми

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что чувствует вину из‑за того, что недостаточно внимания уделял своим детям. Об этом он рассказал в программе «Пара нормальных».





По его словам, когда дети были маленькими, он был погружён в работу по продюсированию молодых исполнителей, поэтому упустил многое из их взросления.





«Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — сказал Пригожин.

«Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя», — добавил Пригожин.

