«Боль, которая во мне живет»: Пригожин испытывает чувство вины перед детьми
Продюсер Иосиф Пригожин испытывает чувство вины перед детьми
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что чувствует вину из‑за того, что недостаточно внимания уделял своим детям. Об этом он рассказал в программе «Пара нормальных».
По его словам, когда дети были маленькими, он был погружён в работу по продюсированию молодых исполнителей, поэтому упустил многое из их взросления.
«Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли», — сказал Пригожин.
Пригожин также подчеркнул, что дети певицы Валерии от брака с композитором Александром Шульгиным — Анна, Артемий и Арсений — стали ему родными. Ему особенно приятно, что они называют его «папой».
«Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя», — добавил Пригожин.Ранее он сообщал о гибели мужа своей дочери Данаи — Евгения Ткаченко — в зоне проведения специальной военной операции. У Данаи есть сын Даниэль, родившийся в августе 2022 года.