Боль, молчание и надежда на разговор: Оксана Самойлова призналась, что происходит в её браке
Оксана Самойлова впервые так откровенно рассказала о тяжёлом и болезненном этапе в отношениях с Джиганом.
В новой серии реалити-шоу «Джиган и Оксана» многодетная мама призналась, что главным испытанием для неё стала неопределённость — разговор, который должен был расставить все точки над «i», между супругами так и не состоялся.
По словам Самойловой, жизнь в состоянии постоянного ожидания и недосказанности стала для неё настоящим психологическим испытанием.
Оксана подчеркнула, что переживает не только за себя, но и за Джигана. Она не хотела, чтобы супруг страдал, и мечтала о честном и спокойном диалоге, который помог бы им принять совместное решение.
При этом Самойлова отметила, что, несмотря на кризис, она не теряет надежды на конструктивный разговор. По её словам, всему должно прийти своё время, и она верит, что откровенный диалог всё же состоится.
