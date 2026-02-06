«Хочется делать всё исключительно вместе»: Тина Канделаки показала редкое фото с мужем

06 февраля 2026, 20:19

Тина Канделаки поздравила мужа с 39-летием и поделилась личным кадром

Тина Канделаки с мужем (Фото: Instagram* / @tina_kandelaki)

Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки опубликовала редкое фото со своим супругом Василием Бровко, который отметил 39-летие. Муж Канделаки младше её на 12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».