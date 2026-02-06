«Хочется делать всё исключительно вместе»: Тина Канделаки показала редкое фото с мужем
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки опубликовала редкое фото со своим супругом Василием Бровко, который отметил 39-летие. Муж Канделаки младше её на 12 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
В подписи к снимку телеведущая посвятила мужу эмоциональное и философское послание. По словам Тины, именно Василий стал для неё человеком, с которым важнее не просто проживать жизнь, а созидать и двигаться вперёд. Она подчеркнула его любовь к семье, веру, стремление к развитию и уважение к Отечеству, отметив, что такие ценности придают её жизни особый смысл.
Канделаки призналась, что рядом с супругом ей хочется не только строить планы, но и спорить, учиться, тренироваться, читать, путешествовать, фантазировать, воспитывать детей и делить все радости и заботы — исключительно вместе.
