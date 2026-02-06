«Падала в обморок на жаре»: Мария Горбань рассказала о закулисье экстремального реалити

06 февраля 2026, 21:18

Мария Горбань раскрыла правду о шоу «Выжить в Стамбуле»

Мария Горбань (Фото: Instagram* / @gorban_masha)

Актриса Мария Горбань поделилась непростыми воспоминаниями об участии в экстремальном реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».