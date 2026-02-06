«Падала в обморок на жаре»: Мария Горбань рассказала о закулисье экстремального реалити
Актриса Мария Горбань поделилась непростыми воспоминаниями об участии в экстремальном реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам звезды, телевизионная версия проекта оказалась куда мягче реальности, с которой участникам пришлось столкнуться на самом деле.
На премьере фильма «Сказка о царе Салтане» Мария рассказала, что условия съемок были по-настоящему тяжелыми. Участники жили в лесу, постоянно испытывали голод и сталкивались с дикой природой. Из-за изнуряющей жары и испытаний актриса теряла сознание прямо во время выполнения заданий.
Горбань отметила, что в эфире всё это выглядит как короткий эпизод, тогда как за кадром остались недели напряжения и физического истощения. При этом она признала, что светлые моменты в проекте тоже были, однако сам формат экстремальных реалити оказался для неё слишком сложным.
Кроме того, актриса призналась, что желание покинуть шоу появилось у неё уже в первый день. Однако сделать это сразу она не смогла — продюсеры настояли на продолжении участия. В итоге Мария пришла к однозначному выводу: в подобных проектах она больше участвовать не планирует.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России