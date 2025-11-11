«Боль невыносимая»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком кишечника
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили откровенно рассказал о боли, которую испытывает во время лечения рака кишечника четвёртой стадии.
Он уже перенёс несколько операций и продолжает бороться с болезнью.
«Бывают очень плохие дни, когда болезнь меня швыряет об стенку, как торнадо коров, об забор. Приступы бывают невыносимой боли. Я не могу её даже при всём своём владении русским языком, самым великим и самым могучим языком на свете, не могу её никак определить, что это за боль такая, я не могу её описать», — поделился телеведущий в интервью YouTube-каналу «Федос».Кушанашвили отметил, что продолжает участвовать в съёмках и выступлениях, чтобы не оставаться один на один с недугом, а также из-за финансовой необходимости — гонорары помогают поддерживать семью.