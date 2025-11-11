«Боль невыносимая»: Отар Кушанашвили о борьбе с раком кишечника

11 ноября 2025, 21:37

Отар Кушанашвили рассказал о сильной боли из-за рака кишечника

Отар Кушанашвили (Фото: ВКонтакте / @o.kushanashvili)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили откровенно рассказал о боли, которую испытывает во время лечения рака кишечника четвёртой стадии.





Он уже перенёс несколько операций и продолжает бороться с болезнью.





«Бывают очень плохие дни, когда болезнь меня швыряет об стенку, как торнадо коров, об забор. Приступы бывают невыносимой боли. Я не могу её даже при всём своём владении русским языком, самым великим и самым могучим языком на свете, не могу её никак определить, что это за боль такая, я не могу её описать», — поделился телеведущий в интервью YouTube-каналу «Федос».