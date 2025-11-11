«Уколов красоты не делала»: Люся Чеботина рассказала о своей внешности

11 ноября 2025, 21:26

Люся Чеботина призналась, что в красоте полагается только на генетику и уход

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина заявила, что никогда не делала уколов красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Также артистка надеется, что после 35 лет ей не придётся обращаться к косметологам.





«Я благодарна маме с папой за генетику, потому что у меня нет ни одного укола в лице, и я никогда ничего не делала. Я не могу сказать, что я сплю по восемь часов, правильно как-то питаюсь. Единственное, что я могу делать — это маски уходовые, крема, увлажнения», — рассказала артистка на премии Topical Style Awards 2025.