«Уколов красоты не делала»: Люся Чеботина рассказала о своей внешности
Люся Чеботина призналась, что в красоте полагается только на генетику и уход
Певица Люся Чеботина заявила, что никогда не делала уколов красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Также артистка надеется, что после 35 лет ей не придётся обращаться к косметологам.
«Я благодарна маме с папой за генетику, потому что у меня нет ни одного укола в лице, и я никогда ничего не делала. Я не могу сказать, что я сплю по восемь часов, правильно как-то питаюсь. Единственное, что я могу делать — это маски уходовые, крема, увлажнения», — рассказала артистка на премии Topical Style Awards 2025.Певица отметила, что иногда фанаты делают тату с её портретом. Чеботина признаётся, что это редкость, но такие «подарки» ей приятны, сама бы на такое не решилась.