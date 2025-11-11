Достижения.рф

«Сил мне хватит»: Роза Сябитова подтолкнула дочь к рождению второго ребёнка

Роза Сябитова рассказала, как уговорила дочь Ксению завести второго малыша
Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Звезда «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что именно она убедила дочь Ксению родить второго ребёнка. Об этом сообщает «Телепрограмма».



По словам телеведущей, у неё хватает сил, чтобы помогать дочери и активно участвовать в воспитании внуков.

«Сил мне хватит. Я Ксении сказала: "Рожай двоих. Потянем, пока я в активном режиме. А там сможешь спокойно выдохнуть и займёшься своей карьерой". Она молодец, послушала меня. У нас всё идёт по плану», — отметила Сябитова.
Ранее телеведущая сообщила в своём Telegram-канале, что в семье родился мальчик. Беременность Ксении держали в секрете почти до родов.
Софья Метелева

