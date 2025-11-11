«Сил мне хватит»: Роза Сябитова подтолкнула дочь к рождению второго ребёнка
Роза Сябитова рассказала, как уговорила дочь Ксению завести второго малыша
Звезда «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что именно она убедила дочь Ксению родить второго ребёнка. Об этом сообщает «Телепрограмма».
По словам телеведущей, у неё хватает сил, чтобы помогать дочери и активно участвовать в воспитании внуков.
«Сил мне хватит. Я Ксении сказала: "Рожай двоих. Потянем, пока я в активном режиме. А там сможешь спокойно выдохнуть и займёшься своей карьерой". Она молодец, послушала меня. У нас всё идёт по плану», — отметила Сябитова.Ранее телеведущая сообщила в своём Telegram-канале, что в семье родился мальчик. Беременность Ксении держали в секрете почти до родов.