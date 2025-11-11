«Сил мне хватит»: Роза Сябитова подтолкнула дочь к рождению второго ребёнка

11 ноября 2025, 21:10

Роза Сябитова рассказала, как уговорила дочь Ксению завести второго малыша

Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Звезда «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что именно она убедила дочь Ксению родить второго ребёнка. Об этом сообщает «Телепрограмма».





По словам телеведущей, у неё хватает сил, чтобы помогать дочери и активно участвовать в воспитании внуков.





«Сил мне хватит. Я Ксении сказала: "Рожай двоих. Потянем, пока я в активном режиме. А там сможешь спокойно выдохнуть и займёшься своей карьерой". Она молодец, послушала меня. У нас всё идёт по плану», — отметила Сябитова.