«Он для меня бесценен»: Полина Диброва отреагировала на продажу особняка
Бывшая жена Диброва прокомментировала интерьер дома, выставленного на продажу
Полина Диброва ответила на публикацию о продаже особняка, где раньше жила с Дмитрием Дибровым.
Блогер не упоминала телеведущего, а лишь поблагодарила за комплимент интерьеру.
«Спасибо большое, я старалась! Он для меня бесценен, ведь в каждой детали частичка моей души», — написала Полина в своём Telegram-канале.Вилла площадью около 1200 квадратных метров названа в честь бывшей супруги — «Полина». В доме по-прежнему висят её портреты, а интерьер включает гостиную с камином и роялем, обеденную зону, кухню, холл с качелями и лестницу в стиле модерн. На втором этаже — две детские комнаты, три ванные, две сауны, спальня и зона отдыха.