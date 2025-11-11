«Он для меня бесценен»: Полина Диброва отреагировала на продажу особняка

11 ноября 2025, 20:44

Бывшая жена Диброва прокомментировала интерьер дома, выставленного на продажу

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва ответила на публикацию о продаже особняка, где раньше жила с Дмитрием Дибровым.





Блогер не упоминала телеведущего, а лишь поблагодарила за комплимент интерьеру.





«Спасибо большое, я старалась! Он для меня бесценен, ведь в каждой детали частичка моей души», — написала Полина в своём Telegram-канале.