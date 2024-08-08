Продюсер Бабичев объяснил, почему Ревву не «отменят» из-за дружбы с Зеленским

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Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение о том, что российского комика Александра Ревву не «отменят» в России из-за его дружбы с Владимиром Зеленским, поскольку артист ничего компрометирующего не сделали не сказал.
«Я не думаю, что стоит ждать полной «отмены». Сам Ревва ничего конкретного не говорил, как-то вызывающе себя не вёл и никаких донатов не отправлял. Дружба с кем-то — это не преступление. То, что мы сейчас наблюдаем, а именно вычеркивание его из списков артистов большого концерта, — это конкретные решения конкретных людей», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко комментировала желание украинского исполнителя Ивана Дорна выступить перед россиянами для того, отмечая, что он может пойти на такие шаги, чтобы просто заработать денег.
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