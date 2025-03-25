Более 200 тысяч рублей мог заработать Михаил Ефремов в колонии, сообщили в СПЧ

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Антон Вергун)
Михаил Ефремов мог заработать в колонии около 235 тысяч рублей. Об этом сообщила член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в беседе с aif.ru.
Чиновница предположила, что артист мог зарабатывать порядка пяти тысяч рублей, работая кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. В результате, за 4,5 года нахождения в заключении он мог накопить около 235 тысяч рублей за вычетом НДФЛ.
При этом Меркачева отметила, что после выхода из колонии на счету Ефремова могло остаться всего 10-15 тысяч рублей. Остальные средства, по её мнению, артист мог тратить на покупку продуктов питания в тюремном магазине.
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При этом Меркачева отметила, что после выхода из колонии на счету Ефремова могло остаться всего 10-15 тысяч рублей. Остальные средства, по её мнению, артист мог тратить на покупку продуктов питания в тюремном магазине.
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Анастасия Чинкова