Ксения Собчак представила список правил, по которым воспитывает сына Платона

Ксения Собчак (фото: соцсети)
Ксения Собчак показала список правил, по которым она воспитывает восьмилетнего сына Платона, родившегося в браке журналистки с актёром Максимом Виторганом.
Перечень состоит из семи пунктов. На первом месте стоит здоровое питание, а именно, минимальное количество сладкого, никаких газированных напитков и ограниченный доступ к вредному. При этом Собчак уточнила, что иногда нездоровую пищу позволяется есть, во-первых, чтобы не формировать у ребёнка «избыточного желания», а во-вторых, если это какое-то мероприятие, где остальные дети тоже это едят.
На втором месте правило: уроки – твоя ответственности, а не родителей. Если ребёнок делает некачественно и получает плохую отметку, но это исключительно его вина и ответственности. Ксения или гувернёр могут помочь Платону с уроками, но никогда не делают их вместе с ним и, уж тем более, за него.
Также Собчак отметила, что старается приучить ребёнка самостоятельно просыпаться. Утренние сборы она также назвала ответственностью Платона.
Максим Виторган, Ксения Собчак и их сын Платон (фото: соцсети)
Четвёртым пунктом отмечены гаджеты. Проводить в них время разрешено только 2 часа и то на выходных. Вся неделя проходит без электронным устройств, правда, если осталось немного времени, то можно вечером посмотреть мультик. Но главное – не во время еды.
Следом идут ежедневные занятия спортом, которым уделяется час в сутки.
Если Платон совершает какие-то ошибки, то родители его не ругают, но всегда есть наказания и последствия. Собчак приучает ребёнка к тому, что неправильные решения и поступки несут за собой соответствующие последствия.
И последним пунктом журналистка выделила важную вещь. Если ребёнок делает что-то плохо, то он всё равно самый любимый и хороший, расстраивает не он, а его действия.
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На втором месте правило: уроки – твоя ответственности, а не родителей. Если ребёнок делает некачественно и получает плохую отметку, но это исключительно его вина и ответственности. Ксения или гувернёр могут помочь Платону с уроками, но никогда не делают их вместе с ним и, уж тем более, за него.
Также Собчак отметила, что старается приучить ребёнка самостоятельно просыпаться. Утренние сборы она также назвала ответственностью Платона.
Максим Виторган, Ксения Собчак и их сын Платон (фото: соцсети)
Четвёртым пунктом отмечены гаджеты. Проводить в них время разрешено только 2 часа и то на выходных. Вся неделя проходит без электронным устройств, правда, если осталось немного времени, то можно вечером посмотреть мультик. Но главное – не во время еды.
Следом идут ежедневные занятия спортом, которым уделяется час в сутки.
Если Платон совершает какие-то ошибки, то родители его не ругают, но всегда есть наказания и последствия. Собчак приучает ребёнка к тому, что неправильные решения и поступки несут за собой соответствующие последствия.
И последним пунктом журналистка выделила важную вещь. Если ребёнок делает что-то плохо, то он всё равно самый любимый и хороший, расстраивает не он, а его действия.
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Анастасия Чинкова