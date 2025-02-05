Певец Агаларов красиво признался Гавриловой в любви и показал архивные кадры

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: соцсети)
Певец Эмин Агаларов публично признался в любви своей супруге 37-летней Алене Гавриловой. В Сети артист опубликовал кадры из семейного архива.
Певец редко делится подробностями личной жизни, поскольку считает, что счастье любит тишину. Влюбленные поженились летом 2018 года, но уже спустя два года заявили о серьезных проблемах в отношениях. Исполнитель отмечал, что в их разладе был виноват он.
Потом Агаларов начал ходить к психологу, разобрался в себе и через некоторое время наладил отношения с Аленой. Весной 2024 года пара сыграла свадьбу в закрытом формате.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: соцсети)
Сегодня певец поделился с подписчиками кадрами с семейного отдыха за границей. Влюбленные катались на яхте и праздновали вместе день рождения дочки Афины.
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«Алена старалась, у нее получилось, но проблема была больше во мне, в моем образе жизни, мировоззрении. Я все хочу, чтоб было как я хочу. И никак иначе быть не может. Со стороны, может, кажется, что со мной легко. На самом деле это не так», — уточнил Эмин.
Потом Агаларов начал ходить к психологу, разобрался в себе и через некоторое время наладил отношения с Аленой. Весной 2024 года пара сыграла свадьбу в закрытом формате.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: соцсети)
Сегодня певец поделился с подписчиками кадрами с семейного отдыха за границей. Влюбленные катались на яхте и праздновали вместе день рождения дочки Афины.
«Две души, одно видение», — написал Агаларов.
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Ольга Енгалычева