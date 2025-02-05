Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж: кто её избранник

Диана Шурыгина и Святослав Гусев (фото: соцсети)
Скандально известная Диана Шурыгина давно не появлялась в светской хронике. Однако она дала о себе знать в мае 2024 года, когда её задержали за дебош в квартире бизнесмена и криптоинвестора Святослава Гусева. А сегодня стало известно, что девушка выходит за него замуж.
Отмечается, что свадьба запланирована на 13 марта. Сначала пара подпишет документы во Дворце бракосочетания №1 – самом популярном ЗАГСе Москвы. После они отправятся праздновать в Барвиху.
Издание Super утверждает, что от прежней Дианы Шурыгиной, автора мема «на донышке», не осталось и следа. В октябре прошлого года журналистам удалось взять у неё небольшое интервью. Девушка согласилась на него, хотя раньше общалась с прессой только за большие деньги.
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Издание Super утверждает, что от прежней Дианы Шурыгиной, автора мема «на донышке», не осталось и следа. В октябре прошлого года журналистам удалось взять у неё небольшое интервью. Девушка согласилась на него, хотя раньше общалась с прессой только за большие деньги.
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Анастасия Чинкова