Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж: кто её избранник

Скандально известная Диана Шурыгина давно не появлялась в светской хронике. Однако она дала о себе знать в мае 2024 года, когда её задержали за дебош в квартире бизнесмена и криптоинвестора Святослава Гусева. А сегодня стало известно, что девушка выходит за него замуж.