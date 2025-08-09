Болезнь и вредная привычка могут навсегда лишить Александра Розенбаума голоса – врачи бьют тревогу
Врачи просят певца Александра Розенбаума бросить курить, иначе он может лишиться голоса на фоне перенесённой пневмонии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, что артиста госпитализировали 2 августа с жалобами на кашель и высокую температуру. Розенбаум сначала пытался лечиться сам, однако это не имело успеха.
Врачи диагностировали у него двухстороннюю бронхопневмонию – серьёзное заболевание, которое может затрагивать одновременно несколько лёгочных долей.
Также у Розенбаума развилась эмфизема лёгких, вызванная многолетним курением. Теперь из-за сопутствующих рисков перенесённой пневмонии есть серьёзная угроза потери голоса.
В настоящее время музыкант находится под присмотром медиков.
