Достижения.рф

Болезнь и вредная привычка могут навсегда лишить Александра Розенбаума голоса – врачи бьют тревогу

Певец Александр Розенбаум может лишиться голоса из-за пневмонии и курения
Александр Розенбаум (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Врачи просят певца Александра Розенбаума бросить курить, иначе он может лишиться голоса на фоне перенесённой пневмонии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Напомним, что артиста госпитализировали 2 августа с жалобами на кашель и высокую температуру. Розенбаум сначала пытался лечиться сам, однако это не имело успеха.

Врачи диагностировали у него двухстороннюю бронхопневмонию – серьёзное заболевание, которое может затрагивать одновременно несколько лёгочных долей.

Также у Розенбаума развилась эмфизема лёгких, вызванная многолетним курением. Теперь из-за сопутствующих рисков перенесённой пневмонии есть серьёзная угроза потери голоса.

В настоящее время музыкант находится под присмотром медиков.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0