«Сделать всё по щелчку»: Александр Розенбаум рассказал о мюзикле по своим песням

01 июля 2025, 18:47

Розенбаум провёл пресс-конференцию по случаю премьеры мюзикла по своим песням

Александр Розенбаум (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В Театре Эстрады певец Александр Розенбаум принял участие в пресс-конференции, которая посвящена премьере мюзикла-откровения «Вальс-бостон» по его песням. Артист России Александр Яцко исполнил в масштабном проекте медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши главную роль. Об этом сообщают «7Дней.ru».





Всего в постановке участвуют более 800 драматических артистов. По словам самого Розенбаума, идея поставить спектакль по собственным хитам уже давно витала в воздухе, но сам он никогда «вплотную этим не занимался».

«По простой причине — здесь нужны профессионалы и серьёзная организация процесса. Это очень большая история, в которой не получится сделать все по щелчку. Поэтому я очень рад, что над «Вальс-бостоном» работает такая большая и профессиональная команда», — рассказал артист.