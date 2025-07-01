«Сделать всё по щелчку»: Александр Розенбаум рассказал о мюзикле по своим песням
Розенбаум провёл пресс-конференцию по случаю премьеры мюзикла по своим песням
В Театре Эстрады певец Александр Розенбаум принял участие в пресс-конференции, которая посвящена премьере мюзикла-откровения «Вальс-бостон» по его песням. Артист России Александр Яцко исполнил в масштабном проекте медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши главную роль. Об этом сообщают «7Дней.ru».
Всего в постановке участвуют более 800 драматических артистов. По словам самого Розенбаума, идея поставить спектакль по собственным хитам уже давно витала в воздухе, но сам он никогда «вплотную этим не занимался».
«По простой причине — здесь нужны профессионалы и серьёзная организация процесса. Это очень большая история, в которой не получится сделать все по щелчку. Поэтому я очень рад, что над «Вальс-бостоном» работает такая большая и профессиональная команда», — рассказал артист.Руководитель программы Евгений Загот сообщил, что хоть перепеть Розенбаума и невозможно, все песни в мюзикле являются драматическими монологами, двигающими сюжет. А в стать рядом с легендой для него вызов.