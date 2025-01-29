Объявил бойкот Седоковой, отправил фанатку в тюрьму и крутил роман с Бабкиной: голая правда об Александре Розенбауме

Александр Розенбаум (Фото: соцсети)
Медик и артистРозенбаум — не только талантливый исполнитель, но и врач. Он появился на свет в семье студентов медицинского вуза, что, скорее всего, сказалось на его тяге к изучению этой непростой науки. Еще школьником маленький Саша проявил способности к музыке, учился игре на гитаре. Кроме того, мальчик преуспевал и в боксе.
Розенбаум успешно закончил медицинский вуз и стал врачом-терапевтом. Он шесть лет трудился на скорой, прежде чем отдать предпочтение музыкальной карьере. Сначала Александр выступал в маленьких залах и даже смог выпустить свою пластинку. Чуть позже песни Розенбаума стали так популярны, что он стал участником «Песни года» и обладателем «Золотого граммофона».
Александр Розенбаум (Фото: соцсети)
Брак и слухи о романахВпервые певец заключил брак еще во время студенчества. Его женой стала Елена Савшинская, она подарила ему дочку Анну. Избранница музыканта трудилась в клинике рентгенологом, сам Александр специализировался на реаниматологии и анестезиологии.
Артист рассказывал, что он не мог уделять дочке достаточное количество времени из-за работы. Наверстать упущенное удалось, когда дочка повзрослела и родила ему четырех внуков — Дэвида, Александра, Андрея и Виктора. Сейчас музыкант старается проводить досуг с родными.
«Дочку я редко видел. Работа такая, к сожалению. Вот эта рекламная история, когда красиво одетые мама и папа сидят с красивыми детьми за красивым столом. Хочешь это повторить в жизни, но получается не очень хорошо. В нашей работе все сложно, но без нее я не живу. Я хороший папа и дедушка, но не сумасшедший», — делился Розенбаум.
Однако в семье были и другие проблемы. Долгое время ходили слухи о его романах с поклонницами и коллегами из музыкальной сферы. Однажды артистка Надежда Бабкина рассказала, что она якобы вложила огромное количество сил в продвижение карьеры Розенбаума, но их связывали не только рабочие отношения.
«Я не скрываю, что ходила в Министерство культуры — просила за него. Потом уже присоединился Иосиф Кобзон, но вначале была Надя Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него всегда вились, что говорить. Но поскольку у меня сейчас ровные отношения, я не собираюсь драться за то, что давным-давно прошло. Нежность и чувства к нему у меня, конечно, остались», — отмечала Бабкина.
Порой журналисты вспоминают, что и Александр во время интервью уходил от ответа про возможные отношения с Бабкиной. Как подчеркивал музыкант, они общались с большой симпатией, но подробности он раскрывать отказывался.
«Мы общались и с большой симпатией относимся друг к другу. Что такое «роман»? Разве может мужчина, если он мужчина, говорить на такие темы в камеру?», — обращал внимание исполнитель.
Александр Розенбаум (Фото: соцсети)
Одержимая поклонница и тюрьма
В начале нулевых ходили слухи о том, что у Розенбаума появилась любовница. Только музыканту было не до смеха: одержимая им фанатка распускала сплетни, постоянно скандалила и даже шантажировала. В итоге российский суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. При этом поклоннице было больше 50 лет.
Наталья Вострикова обожала музыку Розенбаума. Познакомиться со своим кумиром лично у нее получилось, когда он выступал перед моряками. 13 лет она посещала все его концерты, намекая журналистам на их бурный роман.
«Мы с ним дружили, и были периоды, когда, так скажу не просто дружили. Мы ведь взрослые люди, это все вполне естественно. И никто никаких претензий друг к другу не имел. Я старалась ему во всем помогать, он эту помощь принимал», — делилась Наталья.
В один момент исполнитель решил прервать с ней общение и перестал отвечать на сообщения. На нервной почве поклоннице даже удалили щитовидную железу. Потом она стала преследовать Розенбаума и звонила кумиру по ночам.
Из-за этого Александр отменил одно из своих выступлений. Одержимая фанатка старалась доказать всем свою правоту, угрожая поделиться некими откровенными снимками. В обмен на свое молчание Наталья требовала 10 тысяч долларов на лечение зубов, а еще миллион для оплаты долгов. Поклонница отмечала, что сам Розенбаум предложил ей деньги.
Все это привело к статье о «Вымогательстве». После выхода из колонии выяснилось, что Наталья не сильно успокоилась. Она была готова поделиться с общественностью историей своей «разбитой» любви. Тюрьма якобы исцелила ее от «больных» чувств, но затаенная обида осталась.
Анна Седакова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
«Можно быть красивой, но спеть нужно было лучше»Недавно Александр Розенбаум снова оказался участником скандала. После смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы общественность начала бурно обсуждать личную жизнь певицы и обвинять ее во всех грехах. Седокова решила принять участие в шоу «Три аккорда» и исполнила на сцене песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Некоторым зрителям не пришелся по нраву выход звезды на сцену. Члены жюри тоже не остались в восторге, хотя они и пытались смягчить удар.
«Вы красивая. Почему ж, можно быть красивой, но спеть нужно было, конечно, лучше», — высказался Александр Розенбаум.
Высказывание музыканта и других коллег по сцене, в том числе Сергея Трофимова и Михаила Шафутинского, публика расценила как бойкот.
«Она явно надеялась на похвалу, но получила только вежливые замечания», — высказывались зрители.
Утрата родного человекаНа 50 году жизни ушел из жизни младший брат артиста Владимир, страдавший от цирроза печени. Розенбаум рассказывал, что он до последнего верил, что лечение поможет его родному человеку, однако болезнь победила. Трагедия отразилась на внешнем виде Александра — певец похудел на 10 килограмм.
«Для меня это была тяжелейшая потеря. Оставались родители. Я всю жизнь думал: «Если со мной что-то случится, так есть младший брат, который будет им помогать». Я-то езжу все время, восемь месяцев в году отсутствую. Мама и папа люди пожилые, я уж не говорю о детях… А тут он раз и свалил раньше всех. Нехорошо получилось», — делился Розенбаум.
Александр Розенбаум (Фото: соцсети)
Слухи об онкологииВ 2018 году журналисты начали говорить о том, что музыкант будто бы болен раком. Случилось это из-за откровения певца Иосифа Кобзона в программе «Пусть говорят». Он рассказывал гостям студии об онкоклинике, которая якобы оказывала Александру услуги.
В 2019 году общественность вновь заговорила о раке музыканта. В начале осени Александру сделали операцию по удалению злокачественной опухоли. Сам Розенбаум отмечал, что операция была плановой.
Новая волна обсуждения нахлынула после появления совместного снимка исполнителя с Ларисой Долиной. На фоне певицы Розенбаум выглядел исхудавшим и захворавшим.
Сам Александр шутил по поводу сплетен о своем раке, демонстрируя прекрасное настроение и полноту сил на концертах и светских мероприятиях.
«Ну что, ребята, посмотрите, как я осунулся, как мне тяжело, как я борюсь с раком мозга. И вообще не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110? Я не въезжаю», — шутил музыкант.
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