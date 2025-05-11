Болгар показала детей от Дурова после признания его новой возлюбленной

Ирина Болгар (Фото: Instagram*/missbolgar)
Сетевая знаменитость Ирина Болгар показала фото своих детей. Петербурженка рассказывала в прошлом году, что родила от создателя соцсети «Вконтакте» Павла Дурова: восьмилетнего Давида, девятилетнего Даниэля и двенадцатилетнюю Лею. Затем Болгар взяла паузу, а сейчас вернулась на публику.
Женщина показала прогулку в женевском парке с детьми. Она нарядила Давида и Даниэля в льняные пиджаки и удобные брюки.
Фото: Instagram*/missbolgar
Болгар обвиняла Павла, что он не помогает детям материально. По словам многодетной матери, за десять лет отношений миллиардер никогда не ограничивал ее в деньгах. Болгар, по ее словам, тратила ежемесячно до 150 тысяч евро.
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Фото: Instagram*/missbolgar
«Счастливые выходные», — поделилась Болгар.В соцсети Ирина вернулась после слов новой возлюбленной Дурова Юлии Вавиловой о том, что она хочет быть мамой и большую семью.
Болгар обвиняла Павла, что он не помогает детям материально. По словам многодетной матери, за десять лет отношений миллиардер никогда не ограничивал ее в деньгах. Болгар, по ее словам, тратила ежемесячно до 150 тысяч евро.
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