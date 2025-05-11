Болгар показала детей от Дурова после признания его новой возлюбленной

Знаменитый кинорежиссер Александр Митта находится в критическом состоянии: при любом движении у него возникают сильнейшие боли в ногах. Как сообщает телеграм-канал Mash, на свое состояние 92-летний артист жаловался врачам, которые посещали его на днях. Также у него образовались открытые раны, нуждающиеся в постоянной перевязке.