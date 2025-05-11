Критическое состояние: Александр Митта страдает от сильнейших болей и открытых ран

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Знаменитый кинорежиссер Александр Митта находится в критическом состоянии: при любом движении у него возникают сильнейшие боли в ногах. Как сообщает телеграм-канал Mash, на свое состояние 92-летний артист жаловался врачам, которые посещали его на днях. Также у него образовались открытые раны, нуждающиеся в постоянной перевязке.
Чтобы облегчить страдания, мэтр вынужден принимать обезболивающее. Около полугода назад в телеграм-каналах появилась информация, что Александр Наумович страдает от рака почки. Он не может самостоятельно ходить и находится под присмотром сотрудников центра паллиативной помощи для смертельно больных людей.
Кроме того, уже некоторое время режиссер перестал выходить в свет. У создателя известных фильмов «Экипаж» и «Сказка странствий» в ноябре прошлого года резко ухудшилось здоровье — он повторно перенес инсульт. Однако слухи об этом опроверг сын Евгений. По его словам, тогда отца госпитализировали из-за имеющихся хронических заболеваний.
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Кроме того, уже некоторое время режиссер перестал выходить в свет. У создателя известных фильмов «Экипаж» и «Сказка странствий» в ноябре прошлого года резко ухудшилось здоровье — он повторно перенес инсульт. Однако слухи об этом опроверг сын Евгений. По его словам, тогда отца госпитализировали из-за имеющихся хронических заболеваний.
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