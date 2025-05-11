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Муцениеце опубликовала ролик с округлившимся животом

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях видео с округлившимся животом. На кадрах видно, что его не может скрыть свободная одежда.
Возлюбленный звезды «Закрытой школы» музыкант Петр Дранга показал в свою очередь кадры из Крыма, где отдыхает с Агатой и ее дочкой Мией. Именно там мужчина сделал предложение руки и сердца Агате, на которое она согласилась.

Фото: Instagram*/agataagata

Фанаты в ожидании, когда Муцениеце пойдет под венец. По их мнению, женщина заслуживает счастья после развода с «мажором» Павлом Прилучным. Последний счастлив в браке со звездой сериала «В клетке» Зепюр Брутян. Накануне в ее соцсетях появились соответствующие кадры.

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Стало известно, почему Стэйтем сбежал из США
People: Стэйтем уехал из США в Великобританию ради воспитания детей
11 мая 2025, 11:49

Джейсон Стэйтем (Фото: Инстаграм* @rosiehw)

Актер Джейсон Стэйтем и его жена, модель Рози Хантингтон-Уайтли, покинули США ради спокойной семейной жизни. Об этом информирует издание People.
Супруги уже давно живут в Великобритании, где их дети, Джек и Изабелла, получают «надлежащее» воспитание. По словам жены известного актера, ей всегда хотелось вырастить детей в Британии.

Стэйтем и Хантингтон-Уайтли не показывают детей в соцсетях, а также не берут с собой на крупные мероприятия, поскольку хотят держать их «как можно дальше от камер».

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#сша
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Дмитрий Нагиев раскрыл детали своего райдера
Дмитрий Нагиев признался, что имеет скромные запросы в своем райдере
11 мая 2025, 10:50

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о своем бытовом райдере. По словам артиста, его запросы являются очень скромными.
Вопреки сообщениям о чрезмерной избалованности и требовательности актера, сам Нагиев предпочитает не усложнять жизнь работающим с ним людям, передает «7Дней.ru».

«Помимо того, что я достиг определенного возраста и какого-то статуса к своим годам, я еще проникся уважением к людям, поэтому никогда не качаю права. Съемочная группа не даст соврать. Я не ем блюд из ресторана, хотя в райдере написано, что имею право сделать заказ в любом заведении города. Питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими», — отметил шоумен.

Дмитрий добавил, что это является уважением.

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#право
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Бузова отметила 9 мая на курорте с флагом России в руках
Ольга Бузова прошлась в отеле с флагом России
11 мая 2025, 10:32

Ольга Бузова (фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова отметила 9 мая на отдыхе. Телеведущая прошлась по отелю с российским триколором.
Актриса и певица подчеркнула важность этого праздника для нее.

«Где бы я не находилась, я всегда со своей страной. Для меня это важно»,— отметила Бузова.
В конце апреля Бузова сообщила, что вылетела из России по рабочим моментам. На этой неделе стало известно, что Ольга прибыла на Кубу.

Бузова и ранее проявляла свой патриотизм на иностранных курортах. В 2023 году в Турции телеведущая станцевала с российским флагом в руках. В разгар веселья артистка взобралась на стол. Тогда пользователи посчитали, что Ольга была под воздействием алкоголя. Позже ей пришлось извиниться.

Ранее 39-летняя телеведущая заявила о готовности стать матерью. Она заявила, что даже выбрала имя для будущего сына. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Грыжа, отеки и складки: появилось фото неудачной пластики Риты Дакоты
Появилось фото неудачной пластики Риты Дакоты
11 мая 2025, 10:26

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)

В 2024 году Рита Дакота сделала себе «лисьи глазки», после чего столкнулась с мощной волной хейта. По словам исполнительницы, она сама недовольна результатами пластической операции.
В своем блоге артистка поделилась новой песней, которая посвящена любви к себе. Однако некоторые фанаты оценили не композицию, а внешность певицы.

«Хочу рассказать о своей боли. Вчера мы сняли сниппет на песню "Я у себя есть", загрузили его, и в комментах открылся просто портал в ад. Десятки девочек писали мне, какая я страшная, какая я уродина, какая я монголка, как я ужасно себя переделала, какая у меня неудачная операция», — пожаловалась Дакота.

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Обычно Рита использовала фильтры на своих снимках, в этот раз она опубликовала смелое фото, на котором видны все недостатки: заломы, неровности, отечность и мешки под глазами.

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Российская модель Анна Вьялицина пришла на бранч в Нью-Йорке без белья
Российская модель Анна Вьялицына стала звездой светского бранча в Нью-Йорке
11 мая 2025, 09:43

Анна Вьялицына (Фото: Инстаграм* @annev)

Российская модель Анна Вьялицына посетила престижный бранч Brunello Cucinelli в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Леди Mail.ru».
Появление 39-летней знаменитости стало главным поводом для обсуждения в светских кругах. Для мероприятия Вьялицына выбрала белый жакет с глубоким декольте, который она надела на голое тело. Образ дополнили черная сумка, босоножки на тонкой подошве и массивные золотые украшения.

Стоит отметить, что широкую известность модель получила после романа с Адамом Левином, солистом группы Maroon 5, и участия в показах Victoria’s Secret.

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