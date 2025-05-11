Муцениеце опубликовала ролик с округлившимся животом

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях видео с округлившимся животом. На кадрах видно, что его не может скрыть свободная одежда.
Возлюбленный звезды «Закрытой школы» музыкант Петр Дранга показал в свою очередь кадры из Крыма, где отдыхает с Агатой и ее дочкой Мией. Именно там мужчина сделал предложение руки и сердца Агате, на которое она согласилась.
Фото: Instagram*/agataagata
Фанаты в ожидании, когда Муцениеце пойдет под венец. По их мнению, женщина заслуживает счастья после развода с «мажором» Павлом Прилучным. Последний счастлив в браке со звездой сериала «В клетке» Зепюр Брутян. Накануне в ее соцсетях появились соответствующие кадры.
Читайте также:
Российская модель Анна Вьялицина пришла на бранч в Нью-Йорке без белья
Дмитрий Нагиев раскрыл детали своего райдера
Бузова отметила 9 мая на курорте с флагом России в руках
*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/agataagata
Фанаты в ожидании, когда Муцениеце пойдет под венец. По их мнению, женщина заслуживает счастья после развода с «мажором» Павлом Прилучным. Последний счастлив в браке со звездой сериала «В клетке» Зепюр Брутян. Накануне в ее соцсетях появились соответствующие кадры.
Читайте также:
Российская модель Анна Вьялицина пришла на бранч в Нью-Йорке без белья
Дмитрий Нагиев раскрыл детали своего райдера
Бузова отметила 9 мая на курорте с флагом России в руках
*Запрещен в РФ
Никита Кротов