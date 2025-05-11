Новая любовь Аршавина показала дочь футболиста

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Подросшую дочь футболиста Андрея Аршавина показала его возлюбленная Анна Петрушина. На нежном фото девушка держит малышку Еву на руках. Бьюти-обозреватели отмечают, что ребенок – копия звездного отца. Накануне Петрушина отметила день рождения в одном из ресторанов Северной столицы.
«Лучший день рождения», — написала Анна Петрушина.О рождении Евы сообщалось летом прошлого года. Крестным отцом девочки стал футболист Михаил Кержаков.
Роман Аршавина и Анны вскрылся в прошлом году. Пару видели на одном из сочинских пляжей. Тогда же у девушки заметили живот. Личную жизнь Анна Петрушина не раскрывает. Известно, что она из Санкт-Петербурга.
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