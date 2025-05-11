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Новая любовь Аршавина показала дочь футболиста

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Подросшую дочь футболиста Андрея Аршавина показала его возлюбленная Анна Петрушина. На нежном фото девушка держит малышку Еву на руках. Бьюти-обозреватели отмечают, что ребенок – копия звездного отца. Накануне Петрушина отметила день рождения в одном из ресторанов Северной столицы.
«Лучший день рождения», — написала Анна Петрушина.
О рождении Евы сообщалось летом прошлого года. Крестным отцом девочки стал футболист Михаил Кержаков.

Роман Аршавина и Анны вскрылся в прошлом году. Пару видели на одном из сочинских пляжей. Тогда же у девушки заметили живот. Личную жизнь Анна Петрушина не раскрывает. Известно, что она из Санкт-Петербурга.

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Критическое состояние: Александр Митта страдает от сильнейших болей и открытых ран
Режиссер Александр Митта страдает от болей и находится в критическом состоянии
11 мая 2025, 12:54

Александр Митта (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Знаменитый кинорежиссер Александр Митта находится в критическом состоянии: при любом движении у него возникают сильнейшие боли в ногах. Как сообщает Mash, на свое состояние 95-летний артист жаловался врачам, которые посещали его на днях. Также у него образовались открытые раны, нуждающиеся в постоянной перевязке.
Чтобы облегчить страдания, мэтр вынужден принимать обезболивающее. Около полугода назад в телеграм-каналах появилась информация, что Александр Наумович страдает от рака почки. Он не может самостоятельно ходить и находится под присмотром сотрудников центра паллиативной помощи для смертельно больных людей.

Кроме того, уже некоторое время режиссер перестал выходить в свет. У создателя известных фильмов «Экипаж» и «Сказка странствий» в ноябре прошлого года резко ухудшилось здоровье — он повторно перенес инсульт. Однако слухи об этом опроверг сын Евгений. По его словам, тогда отца госпитализировали из-за имеющихся хронических заболеваний.

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Новая любовь Аршавина показала дочь футболиста

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#инсульт
#здоровье
#сын
#режиссёр
#артист
#онкология
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Муцениеце опубликовала ролик с округлившимся животом
11 мая 2025, 11:53

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях видео с округлившимся животом. На кадрах видно, что его не может скрыть свободная одежда.
Возлюбленный звезды «Закрытой школы» музыкант Петр Дранга показал в свою очередь кадры из Крыма, где отдыхает с Агатой и ее дочкой Мией. Именно там мужчина сделал предложение руки и сердца Агате, на которое она согласилась.

Фото: Instagram*/agataagata

Фанаты в ожидании, когда Муцениеце пойдет под венец. По их мнению, женщина заслуживает счастья после развода с «мажором» Павлом Прилучным. Последний счастлив в браке со звездой сериала «В клетке» Зепюр Брутян. Накануне в ее соцсетях появились соответствующие кадры.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Стало известно, почему Стэйтем сбежал из США
People: Стэйтем уехал из США в Великобританию ради воспитания детей
11 мая 2025, 11:49

Джейсон Стэйтем (Фото: Инстаграм* @rosiehw)

Актер Джейсон Стэйтем и его жена, модель Рози Хантингтон-Уайтли, покинули США ради спокойной семейной жизни. Об этом информирует издание People.
Супруги уже давно живут в Великобритании, где их дети, Джек и Изабелла, получают «надлежащее» воспитание. По словам жены известного актера, ей всегда хотелось вырастить детей в Британии.

Стэйтем и Хантингтон-Уайтли не показывают детей в соцсетях, а также не берут с собой на крупные мероприятия, поскольку хотят держать их «как можно дальше от камер».

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*Запрещен в РФ
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#мероприятия
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#сша
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Дмитрий Нагиев раскрыл детали своего райдера
Дмитрий Нагиев признался, что имеет скромные запросы в своем райдере
11 мая 2025, 10:50

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о своем бытовом райдере. По словам артиста, его запросы являются очень скромными.
Вопреки сообщениям о чрезмерной избалованности и требовательности актера, сам Нагиев предпочитает не усложнять жизнь работающим с ним людям, передает «7Дней.ru».

«Помимо того, что я достиг определенного возраста и какого-то статуса к своим годам, я еще проникся уважением к людям, поэтому никогда не качаю права. Съемочная группа не даст соврать. Я не ем блюд из ресторана, хотя в райдере написано, что имею право сделать заказ в любом заведении города. Питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими», — отметил шоумен.

Дмитрий добавил, что это является уважением.

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#звёзды
#право
#телевидение
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Бузова отметила 9 мая на курорте с флагом России в руках
Ольга Бузова прошлась в отеле с флагом России
11 мая 2025, 10:32

Ольга Бузова (фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова отметила 9 мая на отдыхе. Телеведущая прошлась по отелю с российским триколором.
Актриса и певица подчеркнула важность этого праздника для нее.

«Где бы я не находилась, я всегда со своей страной. Для меня это важно»,— отметила Бузова.
В конце апреля Бузова сообщила, что вылетела из России по рабочим моментам. На этой неделе стало известно, что Ольга прибыла на Кубу.

Бузова и ранее проявляла свой патриотизм на иностранных курортах. В 2023 году в Турции телеведущая станцевала с российским флагом в руках. В разгар веселья артистка взобралась на стол. Тогда пользователи посчитали, что Ольга была под воздействием алкоголя. Позже ей пришлось извиниться.

Ранее 39-летняя телеведущая заявила о готовности стать матерью. Она заявила, что даже выбрала имя для будущего сына. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#актриса
#патриотизм
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