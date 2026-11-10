«Болит примерно всё»: Ида Галич возобновила тренировки на пилоне

10 ноября 2026, 14:55

Ида Галич вернулась к танцам на пилоне после двухлетнего перерыва

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич вновь начала заниматься танцами на пилоне после двухлетнего перерыва. Блогер показала первые кадры с тренировок и с юмором рассказала о возвращении к любимому увлечению.





Осваивать пол-дэнс телеведущая начала в мае 2022 года. Она регулярно делилась видео с занятий, демонстрировала новые элементы и рассказывала о своих успехах. Однако из-за беременности дочерью Лией Галич пришлось отказаться от тренировок.



Теперь блогер решила вернуться к занятиям. Из-за плотного графика она не смогла продолжить работу с прежним преподавателем, поэтому нашла нового наставника.





«Я вернулась, девочки! Спустя два года пропусков. Болит примерно всё. Доехать до стартового преподавателя нет времени, но мы нашли мне новую девочку. Тоже классную. Ищем теперь запасные мышцы!» — пошутила Галич.