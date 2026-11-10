«Это всё глупости»: мама звезды «Движения вверх» прокомментировала слухи о дебоше в Беларуси
Мать Кузьмы Сапрыкина опровергла сообщения о задержании актёра в Минске
Мама актёра Кузьмы Сапрыкина опровергла Super информацию о его задержании в Минске. Ранее появились сообщения, что звезду фильма «Движение вверх» и сериала «Химкинские ведьмы» якобы доставили в изолятор временного содержания после конфликта в одном из кафе.
По предварительным публикациям, после освобождения артист снова устроил скандал, а затем был задержан по административному делу. Также сообщалось, что ему может грозить запрет на въезд в Беларусь сроком на несколько лет.
Однако мать актёра Виктория заявила, что никакого задержания не было. По её словам, сейчас Кузьма находится в России, в Москве.
«Ничего не было вообще. Да, [он в Москве], абсолютно. Ничего абсолютно не было. Это всё глупости какие-то», — высказалась женщина.Мать артиста назвала появившиеся сообщения недостоверными. Сам Кузьма Сапрыкин ситуацию пока не комментировал.