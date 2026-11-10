Олимпийскую чемпионку Щербакову заподозрили в тайной свадьбе из-за нового кольца
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова, предположительно, тайно зарегистрировала брак с хоккеистом Артёмом Шакировым. Поводом для слухов стало новое кольцо на безымянном пальце спортсменки. Об этом сообщает Super.
Недавно 22-летняя фигуристка появилась на публике с двумя украшениями на пальце. В частности, 4 ноября она посетила форум «Знание.Единство» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно помолвочное кольцо и ещё одно, внешне напоминающее обручальное. Это породило предположения, что пара уже могла официально оформить отношения.
Напомним, в конце июля Щербакова поделилась в личном блоге фотографиями с помолвки. На снимках 27-летний хоккеист Артём Шакиров сделал ей предложение руки и сердца. Фигуристка тогда показала кольцо и позировала вместе с избранником.
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