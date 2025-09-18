Больная деменцией Федосеева-Шукшина готовится к смерти: закрыла вклад и передала дочери 900 тысяч на похороны

18 сентября 2025, 18:09

Федосеева-Шукшина закрыла вклад на 900 тыс. руб и передала деньги на похороны

Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале в четверг обсуждали деменцию у пожилых. В студии выступила дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, которая рассказала о тяжёлом состоянии матери, за которой ухаживает уже более 10 лет.





По словам Ольги, здоровье 86-летней Лидии Николаевны резко ухудшилось: в последние годы актриса перенесла инсульт, инфаркт, а теперь борется с деменцией. Несмотря на это, Федосеева-Шукшина сохраняет ясность мысли в отдельные моменты. В подтверждение этого в эфире показали видео, на котором актриса спокойно и чётко зачитывает заявление о финансовых делах и завещании: «Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны… Память есть, слава Богу, но когда я точно знаю, что говорить».



Федосеева-Шукшина живёт сейчас в скромной квартире в Новой Москве вместе с Ольгой. По словам дочери, именно она единственная из семьи, кто ежедневно заботится о матери. Остальные родственники, включая младшую дочь Марию и старшую дочь Анастасию, фактически самоустранились.



Актриса призналась, что страдает из-за конфликта между дочерьми. Отношения между Ольгой и Марией давно испортились, а Анастасия, живущая за границей, не выходит на связь. Сама Лидия Николаевна тяжело переживает семейную разобщенность.





«Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это всё сложно. Я прожила трудную, но прекрасную жизнь. Рядом со мной были чудные люди, я всех очень люблю. Но никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на всё пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь», – поделилась актриса в эфире.