Больная деменцией Федосеева-Шукшина готовится к смерти: закрыла вклад и передала дочери 900 тысяч на похороны
В эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале в четверг обсуждали деменцию у пожилых. В студии выступила дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, которая рассказала о тяжёлом состоянии матери, за которой ухаживает уже более 10 лет.
По словам Ольги, здоровье 86-летней Лидии Николаевны резко ухудшилось: в последние годы актриса перенесла инсульт, инфаркт, а теперь борется с деменцией. Несмотря на это, Федосеева-Шукшина сохраняет ясность мысли в отдельные моменты. В подтверждение этого в эфире показали видео, на котором актриса спокойно и чётко зачитывает заявление о финансовых делах и завещании: «Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала его дочери Маше на свои похороны… Память есть, слава Богу, но когда я точно знаю, что говорить».
Федосеева-Шукшина живёт сейчас в скромной квартире в Новой Москве вместе с Ольгой. По словам дочери, именно она единственная из семьи, кто ежедневно заботится о матери. Остальные родственники, включая младшую дочь Марию и старшую дочь Анастасию, фактически самоустранились.
Актриса призналась, что страдает из-за конфликта между дочерьми. Отношения между Ольгой и Марией давно испортились, а Анастасия, живущая за границей, не выходит на связь. Сама Лидия Николаевна тяжело переживает семейную разобщенность.
«Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня это всё сложно. Я прожила трудную, но прекрасную жизнь. Рядом со мной были чудные люди, я всех очень люблю. Но никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на всё пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь», – поделилась актриса в эфире.Как сообщает StarHit, Федосеева-Шукшина страдает от провалов в памяти и частых обмороков. Медики рекомендовали ей курс лечения в санатории, однако актриса категорически против переезда и настаивает на том, что чувствует себя лучше дома.
Ольга заявила, что намерена ухаживать за матерью столько, сколько позволит здоровье. Размещение в пансионате пока не рассматривается.
Бывший муж актрисы, продюсер Бари Алибасов, ранее обещал помочь Лидии Николаевне и помирить её с родственниками, но свои обещания не сдержал и связи с бывшей супругой сейчас не поддерживает.
Через несколько дней Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнится 87 лет, но большого праздника не ожидается – сказывается как состояние здоровья, так и напряженные отношения в семье.