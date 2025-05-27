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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Вскрыла их сущность»: неудачи в личной жизни, скандалы в семье, брошенная мать и позиция по СВО. Марии Шукшиной — 58 лет

«Вскрыла их сущность»: неудачи в личной жизни, скандалы в семье, брошенная мать и позиция по СВО. Марии Шукшиной — 58 лет

Мария Шукшина (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

Мария Шукшина (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

Сегодня, 27 мая, свой день рождения отмечает российская актриса кино Мария Шукшина. Ей исполняется 58 лет. В последнее время старшая дочь выдающегося режиссёра Василия Шукшина и талантливой актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной привлекает внимание своей активной гражданской позицией и громкими скандалами. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Мария Васильевна Шукшина родилась в Москве 27 мая 1967 года. Она росла в семье, где искусство и творчество были неотъемлемой частью жизни. В самом раннем возрасте она уже оказалась на съемочной площадке, сыграв в фильме «Братка», созданном ее отцом. Когда Марии исполнилось пять, она вместе с сестрой Ольгой снялась в фильме «Печки-лавочки», а в семь лет проявила свои актерские способности в картине «Птицы над городом».

Хотя к моменту окончания школы девушка уже была хорошо знакома с миром кино, она выбрала профессию переводчика и поступила в Институт иностранных языков имени Мориса Тореза. После окончания университета Мария некоторое время работала в качестве переводчика, но вскоре осознала, что эта профессия не соответствует её жизненным устремлениям. Как говорится, «гены взяли своё». Шукшина решила реализовывать себя в кинематографе.

Работа в кино и на ТВ


Мария Шукшина (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

После длительного перерыва Мария Шукшина появилась на экранах в картине «Вечный муж». После были ленты «Американская дочь», «Люди и тени. Секреты кукольного театра», «Узкий мост» и «Папа на все руки», «Похороните меня за плинтусом», «Сделано в СССР». На данный момент фильмография актрисы насчитывает более 60 работ.

В 1998 году Мария выступила в роли ведущей программы «Жди меня», в которой проработала до 2014 года. В 2018 году с Марией Шукшиной стала выходить телепередача «В гости по утрам».

Личная жизнь


Мария Шукшина с сыновьями Фомой и Фокой (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

Мария Шукшина была замужем три раза. Впервые актриса вступила в брак с Артёмом Трегубенко, своим однокурсником и переводчиком. В 1988 году у них родилась дочь Анна. Однако семейная жизнь не сложилась, и пара рассталась.

Вторым мужем Марии стал предприниматель Алексей Касаткин. Интересно, что Алексей был свидетелем на свадьбе Марии с Артёмом Трегубенко. Мария и Алексей встретились спустя 10 лет, и между ними вспыхнули чувства. Ради Марии Алексей оставил свою гражданскую жену. В этом браке у Марии в 1998 году родился сын Макар. Но и этот союз не стал долговечным. Пара рассталась из-за недовольства супруга постоянной занятостью жены.

Третьим избранником Шукшиной также стал бизнесмен и юрист Борис Вишняков. В 2005 году актриса родила от него близнецов — Фому и Фоку, но это не спасло отношения от краха. Вишняков постоянно ревновал успешную актрису, а когда та решила уйти, пригрозил ей, что заберет у нее детей. Скандал по поводу расставания получился довольно громким и хорошо освещался в СМИ.

Как оказалось, пара даже не была расписана, а многочисленные оскорбления со стороны супруга были элементом пиара. По итогу суд принял решение о том, что близнецы останутся жить с матерью, а Вишняков извинился за свое поведение.

Активная гражданская позиция


Мария Шукшина (Фото: Instagram*@shukshina_maria)

Мария Шукшина впервые начала выражать свою точку зрения в 2014 году. Тогда она активно стала обсуждать проблемы, связанные с ситуацией на Донбассе.

В 2020 году Мария Шукшина выступила против вакцинации от COVID-19, заявив, что это может привести к «чипированию» населения. Однако позже она уточнила свою позицию, отметив, что выступает не против вакцинации в целом, а против участия в эксперименте с вакциной, которая ещё не прошла все необходимые исследования.

В 2022 году, когда на Украине началась специальная военная операция, Мария Шукшина открыто поддержала действия России и стала организовывать помощь для военных. В своих социальных сетях она часто рассказывает о героизме солдат и критикует тех, кто выступает против спецоперации.

«Я уважаю смелых людей. И не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат, а потом испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации, мешают нашей стране победить коллективный Запад. Все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить. Но СВО вскрыла их сущность», — цитирует Шукшину издание thevoicemag.ru.

Скандалы в семье Шукшиных


Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

В семье знаменитого Василия Шукшина уже долгое время не утихают споры, связанные с финансами и наследством. Лидия Федосеева-Шукшина, вдова актёра, и их дочери Мария и Ольга часто конфликтуют друг с другом. Основной причиной разногласий стал случай, когда Лидия передала Марии свою долю авторских прав, но позже заявила, что её ввели в заблуждение.

Ольга была крайне удивлена случившимся и решила оспорить сделку через суд, поскольку посчитала её несправедливой. В этот момент к конфликту присоединилась Екатерина — внебрачная дочь Шукшина. Судебные разбирательства продолжаются, и на кону стоят значительные суммы, поэтому ни одна из сторон не намерена уступать.

Уже порядка пяти лет идут судебные разбирательства, сестры между собой не общаются, а страдает при этом Лидия Федосеева-Шукшина.

«Я не понимаю, как моя любимая дочь, которая хочет учить наш народ нравственности и духовности, может забрать себе мою долю авторских прав — наследие, которое мне оставил мой муж Василий Макарович, и находить каких-то свидетелей против меня в суде», - сетует Лидия Федосеева-Шукшина.

Ольга, в свою очередь, обвиняет Марию не только в незаконном завладении доли авторских прав, но и в отсутствии внимания к пожилой матери.

«Вот она не приезжает к маме. Может, меня не хочет видеть. Ей такая позиция удобна. Поэтому я не верю в Машины лозунги. Если ты учишь всю страну, как жить, то, в принципе, у тебя у самой должна быть семья идеальная», — делилась Ольга на передаче «Секрет на миллион».

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«Попытка давления»: эксперт объяснил цель снятия ограничений по дальности военных поставок Украине
Военэксперт Евсеев: Запад пытается оказать давление на Москву
27 мая 2025, 13:09

Фото: iStock/vadimrysev

Снятием ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия Запад пытается надавить на Россию. Так считает председатель Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ, капитан 1-го ранга в отставке Александр Евсеев.
В понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что Германия отменила ограничения дальнобойности вооружений, поставляемых Украине.

По его словам, есть определенные договоренности о возможности использования того или иного оружия, которые зафиксированы в международных договорах.

«Если коллективный Запад нарушит эти договоренности, Россия может обратиться в ООН, а также принять необходимые меры, чтобы защитить свою территорию. У нас есть комплекс «Орешник», который минимум на десять лет по своим характеристикам обгоняет западные аналоги и уже доказал свою эффективность», — отметил Евсеев в беседе с «Петербургским дневником».

Он считает, что заявление Мерца о снятии ограничений по дальности использования оружия являются попыткой оказать давление на РФ в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине и улучшить свои позиции.

При этом эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день ВС РФ владеют инициативой по всей линии фронта.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT выразил мнение, что такое решение Мерца приведет к эскалации.

«Данное решение, как и то, что ФРГ собирается поставить Taurus, приведёт к тому, что возникнет «Казус Белли». Россия предупреждала, что такие решения ведут к усилению эскалации. После чего они становятся участниками конфликта со всеми последствиями», — объяснил Леонков.

По словам специалиста, лидеры стран ЕС уверены, что Москва не станет принимать крайние меры, а согласится на их условия. Однако Леонков отметил, что в итоге региональный конфликт рискует стать континентальным.

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Западные страны сняли ограничения по дальности военных поставок Украине
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Более 300 жителей Курской области погибли после вторжения ВСУ
Прокурор Цуканов: судьба около 800 жителей курского приграничья неизвестна
27 мая 2025, 12:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

После вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область 313 жителей погибли, судьба 789 человек, в том числе детей, неизвестна. Такие данные привёл прокурор региона Алексей Цуканов в ходе круглого стола «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».
По словам Цуканова, пострадали 794 жителя Курской области, включая 26 детей.

Ранее стало известно о судьбе пенсионера Александра Григорьева, над котором издевались украинские боевики. Увы, по данным телеграм-канала Mash, мужчину расстреляли в Гоголевке. Его тело обнаружили российские военные только в апреле и передали дочери. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил свои соболезнования.

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«Орешник», «Сармат» и «Ярс»: какие баллистические ракеты есть у России, характеристики, применение на СВО
27 мая 2025, 11:57

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Баллистические ракеты — важнейшая составляющая современной военной стратегии. Эти ракеты обладают возможностью наносить удары на большие расстояния, включая ядерные заряды. «Радио 1» расскажет, как устроены баллистические ракеты, чем они отличаются от крылатых и какие из видов находятся на вооружении России.

Что такое баллистические ракеты


Баллистическая ракета — это ракета, основной этап полета которой осуществляется по траектории, определяемой законами гравитации и инерции. После разгона с помощью двигателя, боевой блок выходит на баллистическую кривую и не требует дальнейшего управления.

Этот тип вооружения применяется, как правило, для поражения удаленных и стратегически значимых объектов. Возможность установки ядерной боеголовки делает баллистические ракеты ключевым элементом сил ядерного сдерживания.

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В чем разница между баллистическими и крылатыми ракетами


Главное отличие баллистических ракет от крылатых — в траектории и способе полета.

  • Крылатые ракеты работают как беспилотные летательные аппараты: они летят на малой высоте, управляются на всем пути следования и способны обходить системы ПВО;
  • баллистическая ракета же сначала набирает высоту, затем по инерции движется в направлении цели, почти без возможности маневра.

То есть крылатые ракеты — о точности и скрытности, баллистические — о скорости и разрушительной силе.

Крылатые ракеты (фото: istockphoto / e-crow)

Основные типы баллистических ракет


Существует несколько классификаций баллистических ракет. Наиболее распространённая — по дальности полета:

  • краткодействующие — до 1000 км;
  • средней дальности — от 1000 до 5500 км;
  • межконтинентальные (МБР) — свыше 5500 км.
Также ракеты различаются по типу базирования:

  • наземные: мобильные и шахтные комплексы;
  • морские: размещаются на подводных лодках;
  • авиационные: запускаются с воздушных носителей;
Эта классификация позволяет быстро оценить боевой потенциал и радиус действия конкретной системы.

Как работает баллистическая ракета


Принцип работы баллистической ракеты строится на поэтапной схеме:

  1. Запуск и разгон — двигатель выдает мощный импульс, выводя ракету на нужную высоту.
  2. Стадия полета — после выключения двигателя ракета продолжает движение по баллистической дуге.
  3. Наведение на цель — боевой блок входит в плотные слои атмосферы и поражает цель, зачастую на гиперзвуковой скорости.
Некоторые ракеты снабжены разделяющимися боевыми частями, каждая из которых наводится на отдельную цель.

Как применяют баллистические ракеты


Баллистические ракеты применяются для нанесения ударов по стратегическим и оперативным целям: командным пунктам, складам, инфраструктуре. В военной доктрине их используют как средство быстрого ответа и демонстрации силы.

Благодаря высокой скорости полета (некоторые МБР достигают целей за 20-30 минут), такие ракеты практически невозможно перехватить при отсутствии специализированной ПРО.

Какие баллистические ракеты есть у России


Россия располагает одной из крупнейших в мире систем баллистического вооружения. На вооружении находятся следующие типы баллистических ракет:

  • РС-28 «Сармат» — тяжелая межконтинентальная ракета с повышенной проникающей способностью, разработана для замены «Воеводы»;
  • РС-24 «Ярс» — мобильная и шахтная система с разделяемыми боеголовками;
  • РТ-2ПМ2 «Тополь-М» — моноблочная МБР, входящая в состав СЯС;
  • Р-30 «Булава» — морская баллистическая ракета для стратегических подлодок проекта 955 «Борей»;
  • «Искандер-М» — оперативно-тактический комплекс с возможностью применения баллистических ракет малой дальности;
  • «Орешник» — ракета средней дальности с модернизированной системой наведения, впервые задействована в боевых условиях в 2024 году.
Эти ракеты составляют основу ядерного щита и систем ответного удара России, обеспечивая стратегическое преимущество.

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Мерц сделал новое заявление о дальнобойных вооружениях для Украины
Мерц: решение о дальнобойном оружии для Киева приняли несколько месяцев назад
27 мая 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Решение снять ограничения на дальнобойность поставляемых ВСУ вооружений приняли несколько месяцев назад. Об этом в рамках пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«…Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России», — сказал Мерц.
Накануне в понедельник, 26 мая, Мерц заявил, что Германия отменила ограничения дальнобойности вооружений, поставляемых Украине.

После начала российской спецоперации на Украине коллективный Запад стал помогать неонацистам ВСУ всеми доступными средствами.

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Арестованный за мошенничество Эльман Пашаев попросил отправить его на СВО
SHOT: Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев попросился в зону СВО
27 мая 2025, 10:58

Эльман Пашаев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Бывший звездный адвокат Эльман Пашаев, арестованный по обвинению в мошенничестве в зоне проведения СВО, обратился с просьбой направить его на линию боевого соприкосновения. Таким образом он планирует искупить свою вину. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сегодня, 27 мая, в Донецке суд рассматривает дело Пашаева. Уточняется, что адвокаты уже подготовили соответствующее ходатайство.

Сейчас мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре прошлого года по делу о мошенничестве на сумму около 45 миллионов рублей. Бывший адвокат обещал предпринимателю Алексею Блиновскому помочь избежать уголовной ответственности как ему самому, так и его жене.

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