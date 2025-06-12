Обзывала трансвеститом* и избивала? Дочь Марии Шукшиной раскрыла подноготную знаменитой семьи
Дочь актрисы Марии Шукшиной, Анна Трегубенко, решила раскрыть правду о своей жизни в знаменитой семье и рассказала о том, как ей приходилось нелегко. Родственники отвернулись от нее из-за увлечения бодибилдингом, которое они посчитали слишком экстравагантным. Однако на самом деле конфликты в семье начались задолго до этого. Подробности — в материале «Радио 1».
Побои от материАнна призналась, что испытывала страдания в семье, где ее окружали предвзятые взгляды. Она утверждает, что мама часто прибегала к физическому насилию, нанося ей побои за неудачи в учебе, доходило до серьезных травм.
«Мама очень сильно меня била. За уроки, вплоть до кровотечения из носа», — рассказывает Анна.В результате ей приходилось обращаться к врачу. С появлением младших братьев и сестер — Макара и близнецов Фомы и Фоки — Анна стала чувствовать себя нелюбимой дочерью. Мать относилась к ним по-другому: не наказывала и баловала. Первые десять лет воспитанием малышей занималась именно Анна, так как они родились, когда она только поступила в институт. С возрастом отношения между матерью и дочерью ухудшились, особенно когда Шукшина начала критиковать личную жизнь Анны. Актрисе не нравился ни один из ее партнеров, а после развода дочери она сблизилась с бывшим зятем, даже помогала ему финансово и требовала от Анны вернуть долг за квартиру.
Актерская династия ШукшиныхАнна Трегубенко, дочь известной актрисы Марии Шукшиной, считает, что напряженные отношения в семье могут быть связаны с отношением матери к ее отцу. Анна и ее братья родились от разных мужчин; ее отец — переводчик Артем Трегубенко, с которым Мария познакомилась на четвертом курсе института, но вскоре развелась.
«Однажды я спросила маму: „Мама, я незапланированный ребенок?“ Она ответила: „Да“, без всяких стеснений. Это очень болезненная тема для меня — наши отношения», — поделилась Анна.
Хотя родственники мечтали видеть Анну продолжательницей актерской династии, она выбрала другой путь. Девушка окончила продюсерский факультет ВГИКа и работала по специальности полтора года, затем попробовала себя в управлении рестораном и рекламе.
«Я не актриса ни разу. В детстве, когда мама снималась на „Кинотаврах“, я смотрела на нее и думала, что ей это нравится. А мне нет», — вспоминала она.
Увлечение бодибилдингом
Страсть к бодибилдингу только добавила напряженности в отношениях с семьей. Анна всегда восхищалась накачанными людьми и в 14 лет впервые посетила тренажерный зал, но затем забросила занятия из-за учебы и работы. После беременности она вернулась к тренировкам, накачала мышцы и стала тренером.
«Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я долго шла к этому и сейчас просто наслаждаюсь тем, что делаю», — отметила Анна.
Ее внешний вид изменился до неузнаваемости: если раньше она была хрупкой блондинкой, то теперь превратилась в мощную спортсменку. Обвинения в употреблении стероидов она отвергает, утверждая, что такой формы можно добиться только благодаря регулярным тренировкам и строгой диете. Сначала родители не комментировали изменения в ее внешности, а бабушка Лидия Федосеева-Шукшина даже не заметила трансформации внучки, полагая, что она просто поправилась. Позже родственники открыто начали высказывать недовольство.
«Мама прямо сказала, что я похожа на мужчину, а даже на трансвестита*. Можно было бы как-то поговорить со мной об этом, обсудить… Но все произошло так резко, что мы даже не успели поздороваться», — рассказала Анна.
После этого разговора мать и дочь не общались почти два года. Младшие братья и бабушка также отвернулись от Анны. Единственным, кто принял ее новый образ жизни, был отец, но после публичных конфликтов в семье он также отдалился от дочери.