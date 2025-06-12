12 июня 2025, 10:05

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Дочь актрисы Марии Шукшиной, Анна Трегубенко, решила раскрыть правду о своей жизни в знаменитой семье и рассказала о том, как ей приходилось нелегко. Родственники отвернулись от нее из-за увлечения бодибилдингом, которое они посчитали слишком экстравагантным. Однако на самом деле конфликты в семье начались задолго до этого. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Побои от матери Актерская династия Шукшиных Увлечение бодибилдингом

Побои от матери

«Мама очень сильно меня била. За уроки, вплоть до кровотечения из носа», — рассказывает Анна.

Анна Трегубенко (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)



Актерская династия Шукшиных

«Однажды я спросила маму: „Мама, я незапланированный ребенок?“ Она ответила: „Да“, без всяких стеснений. Это очень болезненная тема для меня — наши отношения», — поделилась Анна.

«Я не актриса ни разу. В детстве, когда мама снималась на „Кинотаврах“, я смотрела на нее и думала, что ей это нравится. А мне нет», — вспоминала она.

Анна Трегубенко (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)



Увлечение бодибилдингом

«Я делаю то, что мне нравится, и никого не слушаю. Я долго шла к этому и сейчас просто наслаждаюсь тем, что делаю», — отметила Анна.

«Мама прямо сказала, что я похожа на мужчину, а даже на трансвестита*. Можно было бы как-то поговорить со мной об этом, обсудить… Но все произошло так резко, что мы даже не успели поздороваться», — рассказала Анна.