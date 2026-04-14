«Перестанете насмехаться»: Больная раком Лерчек занимается в фитнес-клубе
Жених блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой диагностировали рак желудка четвёртой стадии, Луис Сквиччиарини ответил на критику в сети. Ранее пользователь сообщил, что видел блогершу в фитнес-клубе, и язвительно предположил, что лечиться она уедет за границу.
По словам Луиса, посещение спортзала рекомендовали врачи. Медики предписали Лерчек тренировки и особенно настаивают на плавании — это необходимо, чтобы избежать проблем с позвоночником.
«Скоро мы поделимся информацией. Возможно, вы извинитесь и перестанете насмехаться над теми, кто борется за свою жизнь», — написал он.
У Чекалиной обнаружили метастазы в лёгких, ногах и позвоночнике. После лучевой терапии врачи удалили новообразование в позвонках, из-за чего блогерша временно не могла ходить. Во время беременности она несколько раз попадала в больницу, страдая от сильных болей. А через несколько дней после родов Лерчек вновь госпитализировали — уже в онкологическую реанимацию.