«Перестанете насмехаться»: Больная раком Лерчек занимается в фитнес-клубе

Больная раком Лерчек посещает фитнес-клуб

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Жених блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), у которой диагностировали рак желудка четвёртой стадии, Луис Сквиччиарини ответил на критику в сети. Ранее пользователь сообщил, что видел блогершу в фитнес-клубе, и язвительно предположил, что лечиться она уедет за границу.





По словам Луиса, посещение спортзала рекомендовали врачи. Медики предписали Лерчек тренировки и особенно настаивают на плавании — это необходимо, чтобы избежать проблем с позвоночником.





«Скоро мы поделимся информацией. Возможно, вы извинитесь и перестанете насмехаться над теми, кто борется за свою жизнь», — написал он.