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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Организовывал приезды звезд, он умел их встречать и обаять»: Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о покойном Зурабе Церетели

«Организовывал приезды звезд, он умел их встречать и обаять»: Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о покойном Зурабе Церетели

Собчак объявила, что Церетели по обаянию мог соперничать с Никитой Михалковым
Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак высказалась о кончине 91-летнего скульптора Зураба Церетели. Она поделилась воспоминаниями о нем в своем Teлеграм-канале и отметила, что по обаянию он мог соперничать с Никитой Михалковым.
22 апреля стало известно о смерти знаменитого художника от остановки сердца. Ксения Собчак решила поделиться своими воспоминаниями о Церетели, у которого даже была в гостях.

«Помню, была у Зураба Константиновича в гостях много раз, например, когда приезжали Джина Лоллобриджида и Софи Лорен. Церетели постоянно организовывал приезды звезд, он умел их встречать и обаять», — написала журналистка.

Собчак обратила внимание, что по своему обаянию Церетели мог соперничать лишь с режиссером Никитой Михалковым.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви, скончался, ему было 88 лет. По информации итальянских газет Corriere della Sera и Repubblica, предположительной причиной смерти понтифика стал инсульт.

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#смерть
#ксения собчак
#искусство
#культура
«Я буду королевой, а Ариша — принцессой»: Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Анастасия Волочкова заявила, что свадьба ее дочери пройдет в закрытом формате
22 апреля 2025, 12:11

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова заявила, что на свадьбу ее дочери придут 25-30 человек. Балерина подчеркнула, что торжество пройдет в закрытом формате.
Свадьба единственной дочери балерины Ариадны пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге. Организацией мероприятия занялась Волочкова: она арендовала особняк Мясникова, а еще уточнила, что мероприятие пройдет в золотом тронном зале поместья. В разговоре с VOICE Анастасия рассказала, что журналисты не будут допущены на церемонию бракосочетания.

Все дело в том, что невеста не любит чрезмерное внимание прессы.

«Но с журналистами я пообщаюсь где-то с 3.30, в 4 начинается сбор гостей в субботу», — призналась Волочкова.

Балерина сообщила, что Ариадна захотела сделать свадьбу в стиле Гэтсби. По словам Анастасии, для нее и для дочки платья будут сшиты на заказ.

«Платье для Ариши шьет Ира Волкова, моя портниха и дизайнер всех моих балетных костюмов и пачек, в которых я танцевала в Мариинском театре и в Большом. Она же шила Арише платье на выпускной. Тоже очень красивое было платье. Мое платье будет шить дизайнер Анна Керимова, оно тоже очень красивое. Я буду королевой, а Ариша — принцессой», — отметила Волочкова.

Анастасия уточнила, что на торжестве будут лишь друзья семьи.

«Убранство будет очень красивое в зале. Будут очень красиво украшены столы и лестница парадная», — рассказала балерина.

Со слов Волочковой, как раз у лестницы можно будет побеседовать с прессой. Анастасия выразила надежду, что Ариадна не откажется общаться с журналистами.

«Она вообще этого не любит. Просто, когда в Москве проходят мои мероприятия, я всегда вправе полностью всё контролировать, организовывать, накрывать для вас столы. А здесь это не моё пространство, поэтому будет более закрытый формат», — добавила балерина.

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#свадьба
#балет
#журналисты
#мероприятия
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«Они треплют нервы»: семья Нонны Мордюковой продолжает воевать за наследство актрисы спустя 16 лет после её смерти
Певец Юлиан: семья Нонны Мордюковой 16 лет воюет за её квартиру в Москве
22 апреля 2025, 12:07

Нонна Мордюкова (фото: РИА Новости)

Знаменитая советская актриса Нонна Мордюкова скончалась в 2008 году, однако споры из-за наследства в семье продолжаются до сих пор. Певец Юлиян рассказал в беседе с «Абзацем» о судьбе имущества артистки.
Перед смертью звезда фильма «Родня» составила завещание, согласно которому её трёхкомнатная квартира в столичном районе Крылатское отошла к её сестре Наталье Катаевой, которой не стало в 2022 году. После этого, по словам другой сестры актрисы Людмилы, недвижимость «захватили» её племянницы Елена и Юлия.

«Квартиру Нонны фактически захватили мои племянницы. Одна их них – дочь нашей сестры Татьяны, другая – дочь нашего брата, генерала КГБ. Они поменяли там замки, вынесли мебель и имущество Нонны. Оно просто пропало, и племянницам всё сошло с рук. Если бы я была в Москве, я бы не позволила это сделать», – поделилась сестра Мордюковой.
Однако вскоре муж одной из племянниц выкупил квартиру, а в 2024 году о своих правах на недвижимость внезапно заявил младший внук звезды Владимир. Близкий друг семьи, исполнитель Юлиан, убеждён, что невестка и внук Нонны Мордюковой не вправе претендовать на её имущество.

«По закону квартира принадлежит Юле и никто, кроме неё, не может там ни на что претендовать. На неё вечно наезжают. А что касается этих людей (Владимира и его матери – прим. ред), то они просто до сих пор треплют нервы. Ходят по ток-шоу и сотрясают воздух. Это просто смешно!», – возмутился певец.
Напомним, что у Мордюковой были свои причины не оставлять ничего в наследство младшему внуку. Её единственный сын Владимир умер в возрасте 40 лет, оставив двоих детей. После смерти наследника актриса посчитала его жену, Наталью Егорову, причастной к его смерти, поэтому не оставила ничего её сыну.

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#наследство
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Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти к казахам
22 апреля 2025, 11:57

Валя Карнавал (фото: Instagram* @karna.val)

Блогер Валя Карнавал прокомментировала обвинения в ненависти к казахам. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
В Сети завирусилось видео про съёмки одного из клипов Карнавал, которые проходили в Казахстане в прошлом году. Анонимный источник рассказал. что блогер якобы выгнала всех казахов с площадки и устроила истерику из-за того, что они не умеют работать.

«Это полнейшая ложь, бред, клевета и провокация. Более того, я хочу вам сказать о том, что я осталась под огромнейшим впечатлением от работы с ребятами из Казахстана. <…> Не верьте, пожалуйста, в чушь и бред, который распространяют про меня на просторах Интернета, дабы очернить и опорочить моё имя», – ответила на обвинения Валя в своём Telegram-канале.
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*запрещён в РФ
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«Константин Юрич без пяти минут на вылете»: психолог Степанова заявила о скором разводе Собчак и Богомолова
Психолог Степанова заявила о разводе Собчак и Богомолова
22 апреля 2025, 11:55

Ксения Собчак и Константин Богомолов (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Популярный психолог Вероника Степанова уверена, что Ксения Собчак и Константин Богомолов в скором времени объявят о разрыве отношений. Предпосылки к этому звезда соцсетей нашла в публикации журналистки.
На днях Собчак отправилась в экзотическое путешествие в Руанду. Правда компанию ей составил не супруг, а телеведущая Екатерина Андреева. В этом решении Степанова разглядела проблемы в браке режиссёра и телезвезды.
Вероника Степанова (фото: Telegram @veronikastepanova20011)

Собчак вышла на связь с поклонниками и рассказала, что получает множество вопросов о том, где же сейчас находится Богомолов. Журналистка решила в шутливой форме ответить на надоевшие расспросы и представила Константином своего гида. Интернет-психолог после этого объявила, что Ксения находится на пути к разводу, раз уже открыто шутит в адрес мужа.

«Константин Юрич очевидно без пяти минут на вылете, раз в ход пошли суровые шутки. И ведь что характерно, для взрослой семейной жизни, куда лучше бы сгодился Максимка (речь о бывшем муже Собчак Максиме Виторгане – прим. ред): верный, дипломатичный, уютный, лёгкий, весёлый, и к тому же есть общий ребенок. Согласитесь, ну полная противоположность Костянычу (сохранены авторские орфография и пунктуация – прим. ред)», – язвительно заявила Степанова в личном блоге.
К слову, это уже не первый раз, когда Степанова прогнозирует скорый развод Собчак и Богомолова. Психолог убеждена, что журналистка по натуре является хищницей, а значит в скором времени ей надоест «правильный» образ мужа-семьянина и она отправится на поиски новой любви.

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Звезде сериала «Ивановы-Ивановы» Алексею Лукину 26 лет: как он стал актером без образования и почему скрывает любимую
22 апреля 2025, 11:53

Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

Возможно, имя Алексея Лукина, российского актёра, пока не на слуху у широкой публики, но его персонажи Иван Иванов в сериале «Ивановы-Ивановы» и Степан в «Казачке» уже завоевали сердца многих зрителей. Сегодня артисту исполняется 26 лет. О его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».

Актером быть не собирался


Алексей Лукин появился на свет 22 апреля 1999 года в Москве. Впоследствии он вместе с родителями перебрался в Сергиев Посад. Алексей — старший ребёнок в семье, у него есть ещё трое братьев и сестёр: Влада, Матвей и Елисей.

Родители Алексея не творческие люди, мама работает в больнице, а папа имеет небольшой собственный бизнес. В детстве и Лукин не собирался становиться актёром. Он долгое время занимался футболом и мечтал о спортивной карьере.

Алексей и Влада Лукины (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

В отличие от брата, его сестра Влада увлекалась театром и посещала актерские курсы. Однажды Алексей попал с сестрой на съёмки рекламы «Доширака», где приметили внешность будущего актера и попросили сыграть роль.

Эта съемка изменила всё. Лукину понравилось присутствовать в кадре, и появилась новая мечта — работа в кино. С 2010 года Алексей обучался актёрскому мастерству, сценической речи и пластике в Агентстве President Kids. Через два года перешел на актерские курсы в Государственный клуб «Современник». В 2016 году Лукин стал студентом ГИТИСа, выбрав специальность «актерское искусство».

Параллельно с учебой Алексей Лукин снималась в рекламе и эпизодических ролях в кино.

Работа в кино


Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

Алексей Лукин начал свою карьеру в кино в 2012 году, когда ему было 13 лет. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Второе дыхание». Позже были незначительные роли в «Дело врачей», «Прокурорская проверка», «Чемпионы», «Призрак», «Сводные судьбы» и многие другие.

Первая главная роль досталась актеру в сериале «Ивановы-Ивановы». Съемки начались, когда Лукин уже учился в ГИТИСе, и ввиду большой занятости на площадке Алексей был вынужден бросить учебу. На этом настоял Виталий Шляппо, продюсер «Ивановых-Ивановых».

«Он мне сказал: «Ты понимаешь, что надо из института уходить?». Я сказал: «Да, я уйду». Просто выскочило «Да, я уйду». Не думал, что буду уходить, но получилось так», — рассказывал Лукин в интервью для Fametime FM.

Благодаря участию в этом проекте, Алексей стал известен по всей стране, а режиссёры обратили внимание на его талант. За «Ивановыми-Ивановами» последовал сериал «Контакт», в исторический фильм «Пётр I: Последний царь и первый император» и комедийный фильм «Казачок».

Сейчас фильмография Лукина насчитывает более 30 работ. Актер планирует продолжить учебу, но на это пока просто не хватает времени.

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Личная жизнь


Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

Алексей Лукин предпочитает не рассказывать о подробностях личной жизни. В одном из своих интервью актёр рассказал, что уже несколько лет он состоит в отношениях с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. При этом он не раскрывает её имя и не показывает совместные фотографии.

«Больше всего мне понравилось то, что она не видела никаких сериалов с моим участием и не знала обо мне», — делился актер.

Как сейчас живет актер?


Алексей Лукин (фото: Instagram* @ lesha_lukin)

Алексей Лукин продолжает творческую деятельность. В 2023 году актёр вместе с отцом Владиславом стал участником десятого юбилейного сезона реалити-шоу «Последний герой», которое транслировалось на телеканале «ТВ-3». Лукин стал победителем этого шоу.

В 2025 году Алексей Лукин примет участие в работе над тремя проектами: «Хрущёвский синдром: пора взрослеть», «Казачок-2» и «Этерна». Актер много трудится, и, несмотря на то, что он виртуозно играет мальчиков-мажоров, сам он таковым не является. Алексей знает цену деньгам и умело с ними обращается. Он уверен, что это из-за воспитания в многодетной семье.

«Даже если у меня будут большие деньги, то не куплю вещь за 100 тысяч рублей. Я, наверное, так воспитан. Мы многодетные и имеем немного другой подход к деньгам», — цитирует Лукина kp.ru.

Артист также поделился, что его доходы не столь велики, как может показаться. Все свои заработки он откладывает на приобретение квартиры в столице.

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