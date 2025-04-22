«Организовывал приезды звезд, он умел их встречать и обаять»: Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о покойном Зурабе Церетели

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)
Журналистка Ксения Собчак высказалась о кончине 91-летнего скульптора Зураба Церетели. Она поделилась воспоминаниями о нем в своем Teлеграм-канале и отметила, что по обаянию он мог соперничать с Никитой Михалковым.
22 апреля стало известно о смерти знаменитого художника от остановки сердца. Ксения Собчак решила поделиться своими воспоминаниями о Церетели, у которого даже была в гостях.
Собчак обратила внимание, что по своему обаянию Церетели мог соперничать лишь с режиссером Никитой Михалковым.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви, скончался, ему было 88 лет. По информации итальянских газет Corriere della Sera и Repubblica, предположительной причиной смерти понтифика стал инсульт.
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«Помню, была у Зураба Константиновича в гостях много раз, например, когда приезжали Джина Лоллобриджида и Софи Лорен. Церетели постоянно организовывал приезды звезд, он умел их встречать и обаять», — написала журналистка.
Собчак обратила внимание, что по своему обаянию Церетели мог соперничать лишь с режиссером Никитой Михалковым.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви, скончался, ему было 88 лет. По информации итальянских газет Corriere della Sera и Repubblica, предположительной причиной смерти понтифика стал инсульт.
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Ольга Енгалычева