«Девчат, давайте по чесноку»: Natan доказал, что у него не было интима с Лерчек и Бьянкой

Пока Алла Пугачёва живёт в одиночестве на Кипре, Максим Галкин* гастролирует со своим шоу по миру. В настоящее время юморист находится в Израиле, где у него запланировано несколько выступлений. Однако шоумену пришлось отвлечься от подготовки к концертам, чтобы сообщить подписчикам неприятную новость.