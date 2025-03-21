«Девчат, давайте по чесноку»: Natan доказал, что у него не было интима с Лерчек и Бьянкой

Natan (фото: Instagram* @natan_official)
Рэпер Natan вызвал Алану Мамаеву и Айзу-Лилуну Ай на честный разговор после обвинений в изменах на реалити-шоу.
На днях стало известно о воссоединении музыканта с женой после его интрижек с блогером Лерчек и певицей Бьянкой на шоу «Звёзды в джунглях». Модель Алана Мамаева заявила, что возвращение Анастасии Швецовой к мужу совершенно её не удивило, однако она не верит в то, что Natan одумался и будет исправляться.
Певец заметил заявления девушек и сегодня ответил им. Он снова заверил, что никакого интима с участницами проекта у него не было.
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*запрещён в РФ
«Было очевидно, что она вернётся к нему. Судя по тому, как она оправдывала его загул расставанием, было понятно, что уходить она не собирается. Такие не меняются, теперь он будет более осторожным, это максимум», – высказалась Мамаева в беседе с Woman.ru.Раскритиковала певца и блогер Айза-Лилуна Ай. В новом выпуске шоу «Токсики» она вспомнила, как участвовала в «Звездах в джунглях». По её словам, на проекте участники очень много выпивают, поэтому всем «сносит крышу». Девушка утверждает, что в прошлом сезоне Natan переспал со всеми.
Певец заметил заявления девушек и сегодня ответил им. Он снова заверил, что никакого интима с участницами проекта у него не было.
«Там, говорят, Алана снова температурит и Айза. Самое главное – все так чётко знают, с кем я переспал на проекте... Девчат, сори, но давайте по чесноку: если б переспал, то видос с интимом давно бы слили, учитывая, как меня гасили на проекте. Ну хорош вам. Успокойтесь уже, пожалуйста», – заявил исполнитель в своём Telegram-канале.Также Natan отметил, что проект прошёл, поэтому пора переключиться на другие темы.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова