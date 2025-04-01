«Это был удар»: как арест Чекалиных отразился на шоу «Выжить в Дубае»

Фото: iStock/Boris_Kuznets
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) должна была принять участие в первом сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае». Но перед этим ее арестовали вместе с мужем за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, что доставило немало проблем организаторам программы.
Оказывается, что арестованные Чекалины должны были участвовать в съемках вместе, но команда лишилась сразу двух участников. Тогда организаторы должны были экстренно найти замену, при том что желающих провести несколько месяцев в экстремальных условиях в другой стране не так уж и много.
Тогда продюсеры связались с Ольгой Серябкиной. Она быстро согласилась на участие в шоу, а компанию ей составил актер Артем Калайджанян.
Так, Серябкину быстро собрали, и она отправилась в Дубаи.
Лерчек позже прилетела на съемки шоу «Звезды в джунглях», где закрутила мимолетный роман с женатым Натаном.
Почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ей продляли несколько раз. Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами девушки.
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«Чекалины должны были лететь на "Выжить в Дубае", но в этот же день звучит новость, что они арестованы и, естественно, никуда не летят. Мы поднимаем шампанское за то, что летим снимать новое шоу, листаем новостную ленту и видим, что два участника из семи выбывают. Для них уже костюмчики были подготовлены. Это был удар», — рассказала креативный продюсер Полина Рябинина в подкасте на YouTube-канале «Max за кулисами».
Тогда продюсеры связались с Ольгой Серябкиной. Она быстро согласилась на участие в шоу, а компанию ей составил актер Артем Калайджанян.
Так, Серябкину быстро собрали, и она отправилась в Дубаи.
Лерчек позже прилетела на съемки шоу «Звезды в джунглях», где закрутила мимолетный роман с женатым Натаном.
Почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ей продляли несколько раз. Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами девушки.
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Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
Элина Позднякова