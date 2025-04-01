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«Это был удар»: как арест Чекалиных отразился на шоу «Выжить в Дубае»

Арест Лерчек и ее мужа чуть не сорвал съемки шоу «Выжить в Дубае»
Фото: iStock/Boris_Kuznets

Фото: iStock/Boris_Kuznets

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) должна была принять участие в первом сезоне реалити-шоу «Выжить в Дубае». Но перед этим ее арестовали вместе с мужем за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, что доставило немало проблем организаторам программы.
Оказывается, что арестованные Чекалины должны были участвовать в съемках вместе, но команда лишилась сразу двух участников. Тогда организаторы должны были экстренно найти замену, при том что желающих провести несколько месяцев в экстремальных условиях в другой стране не так уж и много.

«Чекалины должны были лететь на "Выжить в Дубае", но в этот же день звучит новость, что они арестованы и, естественно, никуда не летят. Мы поднимаем шампанское за то, что летим снимать новое шоу, листаем новостную ленту и видим, что два участника из семи выбывают. Для них уже костюмчики были подготовлены. Это был удар», — рассказала креативный продюсер Полина Рябинина в подкасте на YouTube-канале «Max за кулисами».

Тогда продюсеры связались с Ольгой Серябкиной. Она быстро согласилась на участие в шоу, а компанию ей составил актер Артем Калайджанян.
Так, Серябкину быстро собрали, и она отправилась в Дубаи.

Лерчек позже прилетела на съемки шоу «Звезды в джунглях», где закрутила мимолетный роман с женатым Натаном.

Почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ей продляли несколько раз. Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами девушки.

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Стало известно отношение Павла Прилучного к Петру Дранге
Адвокат Даниелова: Прилучный не следит за личной жизнью Муцениеце
01 апреля 2025, 07:50

Павел Прилучный (Фото: Telegram @bugevuge001)

Агата Муцениеце встречается с музыкантом Петром Дрангой. Теперь же адвокат актёра Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, как он относится к новому мужчине своей бывшей супруги.
«Он никак к этому не относится, не следит за её личной жизнью и никоим образом не лезет в эти вопросы», — рассказала Даниелова Woman.ru.

Однако она отметила, что Павел может обратить внимание на мужчину Муцениеце, если дочь пожалуется на него. До сегодняшнего дня Мия не жаловалась папе на нового маминого возлюбленного.

«С дочерью Павел поддерживает общение, дочь гостила у него в январе. Они постоянно связываются, если ребенок был бы чем-то обеспокоен, то она бы сказала отцу. Павел, безусловно, отреагировал бы», — добавила юрист.

Напомним, после развода Агата Муцениеце договорилась с Павлом Прилучным, что он будет выплачивать по 100 тысяч рублей на каждого из двух общих детей. Однако в какой-то момент девушка обратилась в суд для увеличения выплат. После этого Прилучный сам потребовал в суде, чтобы сумма алиментов была уменьшена в связи с тем, что сын живет с ним.

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«Легкая материальная помощь»: Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской вдруг перевел отцу почти 9 млн рублей
Суд рассмотрит 19 мая перевод мужем Елены Блиновской его отцу почти 9 млн рублей
01 апреля 2025, 04:40

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @ elena_blinovskaya)

Муж Елены Блиновской бизнесмен Алексей перевел своему отцу почти 9 миллионов рублей, пока жена отбывает срок. Такая огромная огромная сумма средств привлекла внимание суда. Арбитражный суд Москвы серьезно займется вопросом законности этих денег.
Ранее Елена Блиновская получила пять лет колонии за мошенничество и отмывание денег, задолжав налоговой около миллиарда рублей. Её признали банкротом в ноябре 2024 года, арестовав имущество — от земельных участков до машин стоимостью на 50 миллионов.

Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
Сумки «Биркин», особняк «Париж» и 5 лет колонии: что потеряла и с чем осталась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская
Когда Блиновскую арестовали, то её муж Алексей вскоре подписал контракт о прохождении службы в рядах российской армии. Четверо детей пары остались под присмотром родителей Елены.

Елена Блиновская с мужем Алексеем и детьми (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Однако 31 марта на сайте РАПСИ появилась информация, что суд Москвы собирается рассмотреть 19 мая заявление о незаконности перечисления мужем автора «марафонов желаний» Елены Блиновской своему отцу загадочного платежа для «материальной помощи». Размер «помощи» составил 8,997 миллиона рублей.

Такая денежная махинация вызвала вопросы у финансового управляющего имуществом Блиновской Марии Ознобихиной. Ознобихина требует признать перевод недействительным, и суд скоро вынесет решение.

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«Не буду делить ребенка»: бывшая супруга Джигарханяна Виталина втайне стала мамой, но теперь рассекретила дочь

«Бабочки в животе»: Надежда Ангарская рассказала о похудении с помощью препаратов и показала результаты

*Запрещенная в России экстремистская организация
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#бизнесмен
#мошенничество
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Известный певец Волкан Конак рухнул на сцене во время концерта и умер
Турецкий певец Волкан Конак упал на сцене во время выступления и погиб
01 апреля 2025, 02:35

Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)

Турецкий певец Волкан Конак погиб прямо на сцене. Гибель 58-летнего мужчины вызвала шок и ужас у фанатов и близких ему людей. Трагедия случилась во время концерта на Северном Кипре, сообщили турецкие СМИ. Позднее новость подтвердило Министерство здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра.
Поздним вечером 30 марта в городе Искеле у Конака было выступление в отеле. Во время исполнения номера он вдруг потерял сознание. Зрители и команда бросились к нему, пытаясь помочь, хотя некоторые коллеги не сразу заметили беду и продолжали играть.

Медики прибыли быстро. Артиста забрали в больницу в 00:17, но спасти его не смогли — в 00:42 врачи объявили о смерти певца. Мужчину пытались реанимировать, однако чуда не случилось.

Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)

После печальной новости соцсети взорвались критикой: посетители говорили, что зал был душным и переполненным, а дежурных медиков с дефибрилляторами не оказалось рядом.

Волкан Конак являлся значимой фигурой в мире турецкой народной музыки, он также был известен как «Kuzeyin Oglu» (Сын Севера). Певец родился 27 февраля 1967 года, в дальнейшем стал многократным лауреатом Pantene Golden Butterfly Awards как лучший фолк-музыкант.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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#гибель
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«Не буду делить ребенка»: бывшая супруга Джигарханяна Виталина втайне стала мамой, но теперь рассекретила дочь
Бывшая жена Джигарханяна пианистка Цымбалюк-Романовская тайно стала мамой-одиночкой
01 апреля 2025, 01:53

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @ vitalinaromanovskaya)

Известная экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь. Она держала в тайне факт скорого рождения ребенка до последнего. В 46 лет пианистка впервые стала мамой. Теперь же она дала комментарий по состоянию малышки и даже показала карды с ней в интервью. Фотографии выложили в Telegram-канале «Дни.ру — шоу-бизнес».
Цымбалюк-Романовская объяснила, что «за год исполнила две свои давние мечты»: переехала в новую квартиру, где все обустроено по ее вкусу, а также родила дочь.

Малышка появилась на свет 25 марта в клинике имени Снегирева с весом 3740 граммов и ростом 53 сантиметра. Виталина призналась «Дни.ру», что скрывала беременность ради спокойствия, доверяя лишь врачам и близким друзьям. Не хотела делать из скорого рождения дочки шоу.



«Я очень благодарна (всем, кто знал про беременность) за то, что эта информация никуда не попала, и пресса меня не атаковала», — поделилась пианистка.
Имя отца девочки остаётся загадкой. Радостная мама намекнула, что будет растить её одна.

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @ vitalinaromanovskaya)

«Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка», — добавила Виталина.
Цымбалюк-Романовская не собирается менять привычный ритм жизни. Она продолжит уроки музыки и концерты, совмещая карьеру с заботой о дочке.

Напомним, что брак с Джигарханяном у Виталины был бурным: они познакомились, когда ей было всего 16 лет. К 21 году пианистки у них начались отношения, однако разница в возрасте была большая — Джигарханяну к тому моменту исполнилось 64 года. Пара расписалась в 2016-м году, однако вскоре Армен Борисович обвинил жену в воровстве и уже в 2017 подал на развод.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Бабочки в животе»: Надежда Ангарская рассказала о похудении с помощью препаратов и показала результаты
Ангарская призналась в похудении с помощью препаратов и похвасталась фигурой
01 апреля 2025, 00:13

Надежда Ангарская (Фото: Instagram* @nadezhdaanga)

Надежда Ангарская из Comedy Woman сбрасывает вес под строгим контролем врачей, используя уколы и препараты. Её путь к стройности — это не просто погоня за красотой, а настоящая забота о себе. Стремление стать лучше. Она поразилась хейтерам и окружающим, которые настаивают — «ничего не надо менять».
Ангарская обсудила ситуацию с подписчиками в соцсетях.

«Как мне надоели люди, которые могут только хейтить… Обесценивают труд других людей. Да, и вокруг меня много людей, которые говорят, — «ты потеряешь свой типаж, фактуру»! Но никто из этих людей даже не догадывается какие изменения происходят с человеком когда он худеет», — призналась звезда, добавляя, что уже сбросила 20 килограмм.
Надежда Ангарская и ее старый размер (Фото: кадр видео Instagram* @nadezhdaanga)

Она уверена, что стремиться надо не только к «бабочкам в животе» от нового образа в зеркале — нормальное давление и крепкий сон стали её главными бонусами.

Надежда следует диете, составленной доктором по её анализам, и принимает российский препарат, не скрывая этого от поклонников. Её борьба началась с уколов, и она не собирается останавливаться, ведь впереди чёткая цель. Разумеется, надо быть осторожной. Она это понимает, поэтому советуется с профессионалами.

Надежда Ангарская показывает результаты похудения (Фото: кадр видео Instagram* @nadezhdaanga)

Ангарская призывает всех полюбить себя и заняться здоровьем, пока весна набирает обороты. Сама она планирует продолжать похудение до нужного ей результата.

«Давайте будем свою любовь проявлять в заботе о своем здоровье, о своем теле», — написала она.
До лета осталось два месяца, и Надежда уверена — забота о теле подарит не только фигуру, но и лёгкость.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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