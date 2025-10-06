Прохор Шаляпин отказался извиняться за шутку над ребёнком в шоу «Дети против»

06 октября 2025, 17:29

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не намерен оправдываться за свою шутку, прозвучавшую в эфире юмористического шоу «Дети против». По мнению артиста, он не совершил чего-то предосудительного.





Инцидент произошёл, когда один из детей спросил Шаляпина, работал ли он когда-нибудь грузчиком. В ответ он пошутил: «Нет, это я для тебя оставил». Реплика вызвала волну критики в интернете — многие пользователи сочли её неуместной и унижающей ребёнка.





«Оправдываться мне не за что. Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему», — сказал Прохор в беседе с «Москва 24».