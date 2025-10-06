Достижения.рф

Прохор Шаляпин отказался извиняться за шутку над ребёнком в шоу «Дети против»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не намерен оправдываться за свою шутку, прозвучавшую в эфире юмористического шоу «Дети против». По мнению артиста, он не совершил чего-то предосудительного.



Инцидент произошёл, когда один из детей спросил Шаляпина, работал ли он когда-нибудь грузчиком. В ответ он пошутил: «Нет, это я для тебя оставил». Реплика вызвала волну критики в интернете — многие пользователи сочли её неуместной и унижающей ребёнка.

«Оправдываться мне не за что. Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему», — сказал Прохор в беседе с «Москва 24».

Он также отметил, что негативная реакция в Сети говорит скорее о восприятии зрителей, чем о сути его слов. Как пояснил Шаляпин, своей критикой люди как бы утверждают, что работать грузчиком стыдно. При этом, по мнению певца, это нормальная профессия, над которой шутить допустимо.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0