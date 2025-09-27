«Ждал этого момента»: Маликов отреагировал на курьёзную путаницу с Шаляпиным
Дмитрий Маликов рассказал, что его приняли за Прохора Шаляпина
Певец и композитор Дмитрий Маликов в своём Telegram-канале рассказал о забавном происшествии на улице.
Исполнитель хита «До завтра» сообщил, что кто-то принял его за шоумена Прохора Шаляпина.
«Наконец-то меня перепутали с Прохором Шаляпиным... Я долго ждал этого момента», — написал Маликов.Певец не стал расстраиваться, а наоборот, обрадовался, что его ассоциируют с 41-летним Шаляпиным. Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни утверждали, что у артистов нет никакого сходства. Другие, напротив, находили у певцов общие черты лица.
«Дмитрий, приколист, как могли вас перепутать?» — написали подписчики.Ранее Прохор Шаляпин признался, что его ждёт маленькая пенсия после ухода из шоу-бизнеса.