«Ждал этого момента»: Маликов отреагировал на курьёзную путаницу с Шаляпиным

27 сентября 2025, 10:47

Дмитрий Маликов рассказал, что его приняли за Прохора Шаляпина

Дмитрий Маликов (Фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Певец и композитор Дмитрий Маликов в своём Telegram-канале рассказал о забавном происшествии на улице.





Исполнитель хита «До завтра» сообщил, что кто-то принял его за шоумена Прохора Шаляпина.

«Наконец-то меня перепутали с Прохором Шаляпиным... Я долго ждал этого момента», — написал Маликов.

«Дмитрий, приколист, как могли вас перепутать?» — написали подписчики.

