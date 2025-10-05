Прохор Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель, которую отвергла Anna Asti
Певец Прохор Шаляпин пригласил в свою танцевальную группу модель plus-size Ирину. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее девушка пыталась пройти отбор в команду Анны Асти, но не смогла этого сделать. Ирине 25 лет, она живёт в Москве. Модель отмечает, что не комплексует из-за своего веса, который составляет 125 кг, и считает его своим достоинством.
Прохор Шаляпин пояснил, что взял Ирину в свой коллектив, поскольку ему нравятся пышные формы. По его мнению, это выглядит ярко, изящно и красиво. В то время как в команде Анны Асти действуют строгие требования к росту, фигуре и технике исполнителей, Ирина теперь отправится на гастроли вместе с Прохором Шаляпиным.
