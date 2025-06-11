«Больной, кривой, косой»: Гарик Харламов выразил свое отношение к 79-летнему Петросяну

11 июня 2025, 22:53

Гарик Харламов заявил, что Евгений Петросян является для него примером

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юморист Гарик Харламов заявил в беседе с Пятым каналом, что его 79-летний коллега по цеху Евгений Петросян является для него примером. «Бульдог» отметил, что заниматься юмором можно в любом возрасте.







«Ты выходишь больной, кривой, косой, но ты вышел, продолжаешь работать и шутить. Это большая мотивация для меня», — прокомментировал Гарик.

«Знаете, когда я смотрю на Евгения Вагановича Петросяна, я просто счастлив, что он есть…» — поделился Харламов.

