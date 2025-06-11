«Больной, кривой, косой»: Гарик Харламов выразил свое отношение к 79-летнему Петросяну
Гарик Харламов заявил, что Евгений Петросян является для него примером
Юморист Гарик Харламов заявил в беседе с Пятым каналом, что его 79-летний коллега по цеху Евгений Петросян является для него примером. «Бульдог» отметил, что заниматься юмором можно в любом возрасте.
«Ты выходишь больной, кривой, косой, но ты вышел, продолжаешь работать и шутить. Это большая мотивация для меня», — прокомментировал Гарик.Собеседник добавил, что Евгений Ваганович показывает невозможность сломать человека и приверженность своей профессии.
«Знаете, когда я смотрю на Евгения Вагановича Петросяна, я просто счастлив, что он есть…» — поделился Харламов.Звезда юмористических телешоу надеется, что будет заниматься юмором, достигнув возраста Евгения Петросяна. Гарику Харламову 44 года. Он получил известность благодаря шоу «Камеди клаб» и «ХБ».