«Большая честь для меня»: муза Филиппа Киркорова рассказала об отношениях с артистом

Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров (фото: Telegram @Mmmargaaret)
Муза Филиппа Киркорова рассказала подробности об отношениях с известным певцом. 29-летняя Маргарита Овсянникова (Марго) призналась, что они даже не друзья.
«Назвать себя другом такого великого человека – это большая честь для меня. Мне бы очень хотелось услышать от Филиппа, что я его друг, но я уверена, что даже когда он сделает из меня звезду, артистку, певицу номер один, актрису и телеведущую, мы всё равно будем просто хорошо общаться», – отметила Марго в беседе с порталом «Страсти».Певица отметила, что многие талантливые люди стремятся воспитать учеников. Себя она считает именно таким последователем Киркорова. Овчинникова подчеркнула, что, благодаря совместной работе с поп-королём, у неё есть уверенность, что совсем скоро она сможет достичь высокого уровня популярности.
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Анастасия Чинкова