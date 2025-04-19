«Паска цыганского барона. Ничего святого!»: Киркоров нарвался на критику из-за кулича за 100 тыс. рублей

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров похвастался двухкилограммовым дизайнерским куличом за баснословные деньги и нарвался на критику в соцсетях. Пользователи возмутились, что артист «утратил связь с реальностью».
Перед Пасхой певец купил авторский кулич от дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. Десерт с начинкой из дубайского шоколада и лесных ягод с верхушкой из съедобной бумаги в форме церковного купола пришёлся по вкусу эпатажному Киркорову.
Однако пользователи соцсетей не оценили такое стремление исполнителя к роскоши. Одни возмутились, что такой кулич не имеет никакого отношения к православию, а другие оказались шокированы его стоимостью. В результате Киркорова обвинили в «утрате связи с реальностью».
«Паска цыганского барона прям», «Как-то не по-христиански за сотку впаривать», «Ничего святого!», – пишут разгневанные пользователи Сети.
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Однако пользователи соцсетей не оценили такое стремление исполнителя к роскоши. Одни возмутились, что такой кулич не имеет никакого отношения к православию, а другие оказались шокированы его стоимостью. В результате Киркорова обвинили в «утрате связи с реальностью».
«Паска цыганского барона прям», «Как-то не по-христиански за сотку впаривать», «Ничего святого!», – пишут разгневанные пользователи Сети.
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Анастасия Чинкова