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«Паска цыганского барона. Ничего святого!»: Киркоров нарвался на критику из-за кулича за 100 тыс. рублей

Пользователи Сети осудили Киркорова за кулич за 100 тыс. рублей
Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров похвастался двухкилограммовым дизайнерским куличом за баснословные деньги и нарвался на критику в соцсетях. Пользователи возмутились, что артист «утратил связь с реальностью».
Перед Пасхой певец купил авторский кулич от дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. Десерт с начинкой из дубайского шоколада и лесных ягод с верхушкой из съедобной бумаги в форме церковного купола пришёлся по вкусу эпатажному Киркорову.

Однако пользователи соцсетей не оценили такое стремление исполнителя к роскоши. Одни возмутились, что такой кулич не имеет никакого отношения к православию, а другие оказались шокированы его стоимостью. В результате Киркорова обвинили в «утрате связи с реальностью».

«Паска цыганского барона прям», «Как-то не по-христиански за сотку впаривать», «Ничего святого!», – пишут разгневанные пользователи Сети.

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Тина Канделаки раскрыла причину ухода реалити-шоу «ДОМ-2» с ТНТ
Канделаки: «ДОМ-2» ушёл с ТНТ из-за нехватки развлекательных шоу иного формата
19 апреля 2025, 14:23

Тина Канделаки (фото: Telegram @tikandelaki)

Реалити-шоу «ДОМ-2» стартовало на телеканале ТНТ в 2004 году. Оно быстро набрало популярность, и за жизнью молодых людей, желающих построить романтические отношения, следили тысячи зрителей.
Из года в год на проекте создавались новые пары, герои сходились, рожали детей и расходились. Однако в декабре 2020 года было объявлено об уходе «ДОМа-2» с телеканала ТНТ, а трансляции начали выходить на «Ю».

Причиной закрытия тогда назвали падение рейтингов и отсутствие крупных рекламодателей. Тина Канделаки назвала другую причину, по которой пришлось отказаться от самого продолжительного реалити-шоу на российском телевидении.

«Когда я пришла на ТНТ, то было понятно, что здесь очень сильный бренд Comedy Club – самый сильный юмористический бренд на российском телевидении. Но развлечения не до конца раскрыты. Первое, что сделал Александр Александрович Жаров, – закрыл „Дом-2“», – отметила директор ТНТ, слова которой приводит StarHit.
В качестве успешного развития жанра телешоу 49-летняя ведущая привела телеканал «Пятница», руководству которого, по её словам, удалось грамотно совместить интеллектуальный и развлекательный контент.

«Когда мы проводим общие встречи на каналах, то в первую очередь апеллируем безопасным смотрением, даже если мы показываем сложные эмоции на экране. Основной контур: развлечения должны быть умными – чтобы людям хотелось что-то интересное почитать, посмотреть, узнать. И они должны быть безопасными. Наша задача, когда вы включаете телевизор, – не испугать и дать ощущение, что всё то, что вы смотрите, безопасно для вас и вашего ребенка. Очень много людей продолжают смотреть телевизор семьями. Это надо сохранять», – подчеркнула Канделаки.
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«Шарапов обвинил мою жену в вымогательстве»: муж сбитой электросамокатом актрисы Митрошиной сделал заявление
Муж попавшей в ДТП актрисы Алёны Митрошиной высказался в защиту жены
19 апреля 2025, 14:04

Алёна Митрошина (фото: Instagram* @_alyona_mitroshina)

Муж попавшей в ДТП актрисы Алёны Митрошиной высказался в защиту жены. Режиссёр Алексей Кокорин заявил, что семья продюсера Данилы Шарапова отказывается возмещать ущерб пострадавшей.
На этой неделе актриса призналась, что два года назад её сбил на электросамокате 13-летний внук телеведущей Арины Шараповой. Мальчик не пострадал, а вот Митрошина получила тройной перелом челюсти, повреждение 15 зубов и, как следствие, изменение формы лица. Актриса по-прежнему продолжает проходить курс дорогостоящего лечения.

После произошедшего отец мальчика, продюсер Данила Шарапов, обвинил актрису в вымогательстве и клевете.

«Господин Шарапов на днях публично обвинил мою жену в вымогательстве, а также опубликовал ссылку на "Яндекс Диск", на котором хранилась документация, составляющая медицинскую тайну, персональные данные и другая конфиденциальная информация, раскрытая только ему по его же просьбе. Хочу сказать спасибо тем, кто в данной ситуации поддерживает Алену! А тем, кто сомневается, публикую официальную, документально подтвержденную позицию господина Шарапова. Она отражена в отзыве на иск, где четко заявляется, что они отказываются от какого-либо возмещения», – сообщил Кокорин в личном блоге.
Режиссёр подчеркнул, что семья Шараповым возместила лишь чуть больше 140 тысяч рублей на лечение. А после Данила предложил заключить мировое соглашение на комфортную для него сумму в 325 тысяч рублей с учётом уже выплаченных средств. Это, по словам мужа Митрошиной, не соответствует уже понесённым и планируемым затратам на восстановление актрисы.

Алексей также возмутился, что теперь его жену путём различных манипуляций пытаются выставить виноватой в произошедшем.

В заключение мужчина добавил, что в первое время после ДТП мать мальчика выходила на связь, но вскоре, поняв степень серьёзности ситуации, пропала. В результате, Митрошина подала в суд на Данилу Шарапова, потребовав шесть миллионов рублей в качестве компенсации ущерба.

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«Вообще не семейный человек»: Любовь Толкалина откровенно рассказала о личной жизни
Любовь Толкалина рассказала, что «совсем не была готова» к рождению дочери
19 апреля 2025, 13:02

Любовь Толкалина (фото: Telegram @liubatolkalina)

Актриса Любовь Толкалина откровенно высказалась о личной жизни в интервью HELLO! Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского призналась, что «совсем не была готова» к рождению дочери, а также назвала себя «вообще не семейным человеком».
Напомним, что в 2001 году Толкалина родила от режиссёра дочь. На тот момент актрисе было чуть больше 20 лет, поэтому она не была готова к появлению ребёнка. Спустя годы артистка призналась, что корит себя за недостаточное внимание к дочери, поэтому тогда не была «семейным человеком».

«Я провела весь период младенчества Маши на съёмочной площадке, видимо, из-за чувства вины у меня действительно включился режим гиперопеки. Я много работала, мало времени уделяла ей. Я вообще не семейный человек. Моя юность пришлась на 90-е, своими глазами видела последствия развала страны. <…> Я понимала, что рассчитывать могу только на себя. Семья никогда не была у меня на первом месте, и я совсем не была готова к рождению ребёнка…», – поделилась Толкалина.
К рождению дочери не был готов и отец. Кончаловский тогда был сильно занят съёмками, поэтому времени на ребёнка практически не оставалось.

«Я только окончила институт и была приглашена работать в театр. Для меня смерти подобно было засесть с ребёнком дома. Егор тогда снимал легендарного „Антикиллера“. <…> Мы куда-то неслись, что-то снимали, где-то тусовались. <…> У нас первое время не было ни кроватки, ни коляски. Потом друзья подарили прогулочную коляску. И Маша спала в ней очень долго, потому что никак не находилось времени поехать в „Детский мир“ и купить всё необходимое», – отметила Толкалина.
Егор Кончаловский и Любовь Толкалина жили в месте с 1996 года, а в 2017 объявили о расставании. Пара не состояла в браке официально. Режиссёр и актриса имеют общую дочь Марию, которой сейчас 23 года.

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Налоговая закрыла необычный бизнес Михаила Галустяна
ФНС закрыла бизнес Галустяна по изданию астрологических газет
19 апреля 2025, 12:31

Михаил Галустян (фото: Telegram @galustyanmichael)

Налоговая служба закрыла необычный бизнес Михаила Галустяна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Телеведущий зарегистрировал ООО «Восьмой дом» в 2015 году вместе с соучредителем, журналистом Романом Емельяновым. Компания собиралась выпускать периодические издания, судя по всему, на астрологическо-тарологическую тематику. Однако за все 10 лет существования фирмы комик так и не выпустил ни одной газеты.

В результате, 19 апреля ФНС ликвидировала организацию.

Напомним также, что в июле прошлого года служба закрыла компанию «Эйс Гейминг», созданную шоуменами Михаилом Галустяном и Александром Реввой. Фирма занималась продажей внутриигровых товаров в популярной Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

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#сми
#шоу-бизнес
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«Задуши его!»: Басков вмешался в конфликт Лазарева с бывшим возлюбленным Вали Карнавал на шоу «Ну-ка, все вместе!»
Басков призвал Лазарева «задушить» Стоуна в шоу «Ну-ка, все вместе!»
19 апреля 2025, 11:55

Сергей Лазарев и Николай Басков (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Николай Басков вмешался в конфликт Сергея Лазарева и Саши Стоуна на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».
В третьем выпуске программы произошёл очередной скандал. После замечательного выступления Хора университета Лобачевского из Нижнего Новгорода Саша Стоун оказался единственным членом жюри, который не оценил номер. Блогер пояснил, что не получил ожидаемых впечатлений от выступления.

«В первой передаче выступал коллектив из Казани. Там были и детки, и взрослые. Вы знаете, вот тогда у меня были мурашки по всему телу. Хотел и сейчас их получить. Я хотел встать, но коллектив стал фальшивить. Мне всё понравилось, но было чуть-чуть фальшиво», – высказался бывший возлюбленный Вали Карнавал.
Однако такое заявление разозлило Сергея Лазарева. Он заявил, что не понимает логику некоторых экспертов, которые не в состоянии оценить действительно достойное выступление.

«Брендон, ты сколько раз сегодня встал? Четыре раза?! И все эти четыре раза артисты пели исключительно чисто? Они пели чисто? Я хочу понять логику экспертов, которые сначала выбирают людей ради поддержки, а когда люди поют на сто баллов, они не встают… Да почему ты нажал на кнопку, когда люди плохо выступали?! Они все равны!», – эмоционально высказался певец.
Ведущий шоу Николай Басков вмешался в перепалку и встал на сторону коллеги, призвав Лазарева задушить Стоуна.

«Задуши его, задуши!», – в шутку крикнул исполнитель.
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