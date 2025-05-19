«Большая трагедия»: Екатерина Шаврина не пришла на похороны наркозависимого сына

Екатерина Шаврина (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)
Сына певицы Екатерины Шавриной Григория проводила в последний путь дочь Кристина. Наследника артистки похоронили 17 мая в его день рождения. Мужчина не дожил нескольких дней до 62-летия.
По данным шоу «Малахов», его отпели в храме Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище в закрытом режиме. Отмечается, что саму Шаврину никто не видел. По словам близких исполнительницы, ей не разрешили приехать медики, но с сыном она простилась заранее ночью.
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«Сами понимаете, ей тяжело было бы приехать, да и народу много. Могу сказать, что это для нее большая трагедия, но всем урок — надо следить за своими детьми до 14-15 лет. Она все время была на гастролях, а Гриша не всегда был под присмотром», — сказал экс-супруг Шавриной, композитор Виталий Окороков.Екатерина Шаврина никогда не скрывала, что у Григория была клаустрофобия, но о его наркозависимости почти никто не знал. Мужчины не стало на 62-м году жизни. Он отбывал срок за наркотики во Владимирской исправительной колонии.
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Никита Кротов