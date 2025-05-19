«Прячет своё сокровище»: Домогаров не позвал на свадьбу близкого друга Гинзбурга

Александр Домогаров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Режиссёр Сергей Гинзбург признался, что актёр Александр Домогаров не пригласил его на свадьбу.
По мнению Гинзбурга, после женитьбы Домогаров изменился в лучшую сторону.
Ранее Александр Домогаров заявил, что рад своему увольнению из Театра Моссовета, в котором служил с 1995 года. Александра не устраивала новая политика руководства культурного учреждения. По словам коллег, у них были разные творческие позиции.
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«Но сам Саша ничего не рассказывает о своей второй половинке. На свадьбу не звал, хотя мы очень дружны. Видимо, прячет своё сокровище», — цитирует слова Гинзбурга «Экспресс газета».Напомним, что с супругой Татьяной Степановой Александр познакомился в Театре Моссовета, где девушка танцевала. Как пара они вышли в свет в ноябре 2024 года.
Ранее Александр Домогаров заявил, что рад своему увольнению из Театра Моссовета, в котором служил с 1995 года. Александра не устраивала новая политика руководства культурного учреждения. По словам коллег, у них были разные творческие позиции.
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Анастасия Чубина