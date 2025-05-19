Стало известно, чем занимается блогер Лерчек на домашнем аресте

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)
Валерия Чекалина (Лерчек) уже более шести месяцев находится под домашним арестом. В настоящее время она ограничена в использовании Интернета. Super.ru выяснил, что делает блогерша на домашнем аресте.
На опубликованных кадрах можно заметить, что Лерчек проводит много времени со своими тремя детьми: трехлетним Львом и девятилетними близнецами Богданом и Алисой. Блогерша играет с малышами в бадминтон, занимается гимнастикой и, несмотря на многочисленную критику, выглядит очень счастливой.
Напомним, в марте 2023 года Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов. С октября прошлого года звезда соцсетей находится под домашним арестом в коттедже, который находится в подмосковной Истре.
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Напомним, в марте 2023 года Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов. С октября прошлого года звезда соцсетей находится под домашним арестом в коттедже, который находится в подмосковной Истре.
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Екатерина Коршунова