«Легенда»: Дмитрий Борисов заявил о неожиданном событии на «Премии МУЗ-ТВ 2025»

08 июня 2025, 11:57

Дмитрий Борисов заявил о рождении ребёнка прямо во время «Премии МУЗ-ТВ 2025»

Дмитрий Борисов (Фото: Telegram @ddborisov)

Ведущий Дмитрий Борисов сообщил о крайне неожиданном случае, который произошел на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025». Во время торжества у одной из зрительниц начались роды. Борисов сообщил об этом со сцены во время награждения артистов. В этом году премия «МУЗ-ТВ» прошла в 20-й раз.





Накануне вечером на сцене «Live-Арены» прошло торжественное вручение заветных тарелок. Однако, во время самой главной интриги кому же достанутся заветные награды, ведущий Дмитрий Борисов вышел на сцену и радостно сообщил о рождении «Легенды».

«Все ждут разрешения интриги: что же там главная номинация, кто возьмет за тарелку. Так вот, одна из зрительниц родила. Девочку, наверное, назовут Легендой», — с улыбкой поделился Дмитрий со зрителями.