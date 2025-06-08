«Легенда»: Дмитрий Борисов заявил о неожиданном событии на «Премии МУЗ-ТВ 2025»
Дмитрий Борисов заявил о рождении ребёнка прямо во время «Премии МУЗ-ТВ 2025»
Ведущий Дмитрий Борисов сообщил о крайне неожиданном случае, который произошел на церемонии вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025». Во время торжества у одной из зрительниц начались роды. Борисов сообщил об этом со сцены во время награждения артистов. В этом году премия «МУЗ-ТВ» прошла в 20-й раз.
Накануне вечером на сцене «Live-Арены» прошло торжественное вручение заветных тарелок. Однако, во время самой главной интриги кому же достанутся заветные награды, ведущий Дмитрий Борисов вышел на сцену и радостно сообщил о рождении «Легенды».
«Все ждут разрешения интриги: что же там главная номинация, кто возьмет за тарелку. Так вот, одна из зрительниц родила. Девочку, наверное, назовут Легендой», — с улыбкой поделился Дмитрий со зрителями.Телеведущий заявил, что информация полностью достоверна. Борисов пояснил что схватки у одной из зрительниц начались прямо во вручения наград. До роддома довезти не успели, но всё прошло хорошо и на свет появилась девочка.