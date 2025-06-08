Стало известно, какую сумму Михаил Ефремов может получить за первую после освобождения роль

08 июня 2025, 13:18

Mash: Ефремов получит 13 млн рублей за первую роль после выхода из колонии

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Первая роль Михаила Ефремова после выхода из колонии утверждалась около недели. Об этом пишет Telegram-канал Mash.