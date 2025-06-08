Стало известно, какую сумму Михаил Ефремов может получить за первую после освобождения роль

Mash: Ефремов получит 13 млн рублей за первую роль после выхода из колонии
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Первая роль Михаила Ефремова после выхода из колонии утверждалась около недели. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



За работу актер получит 13 млн рублей. Сам артист или его представители еще не прокомментировали данную информацию.

По данным Telegram-канала, Ефремов семь дней обсуждал с создателями фильма условия и тем самым добился увеличения гонорара почти в два раза. Предполагается, что съемки начнутся в конце августа и продлятся до ноября. Ефремову также пообещали личного водителя с охраной.

Екатерина Коршунова

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