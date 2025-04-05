«Больше лезть не будет»: Волочкова рассказала об одной просьбе дочери к мачехе

Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о необычном интервью десятилетней давности с актрисой театра и кино Людмилой Максаковой, которая запугивала и игнорировала журналистку. Меньшова подчеркнула, что в тот момент она могла только ждать и наблюдать за происходящим.