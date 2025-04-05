«Больше лезть не будет»: Волочкова рассказала об одной просьбе дочери к мачехе

Анастасия и Ариадна Волочковы (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)
Дочь эпатажной балерины Анастасии Волочковой Ариадна попросила свою мачеху Елену Николаеву не комментировать ее будущую свадьбу. Об этом журналу Voice рассказала экс-прима Большого.
«…Дело в том, что жена моего бывшего мужа никакого отношения к моей дочери не имеет. Она захотела пиара, как и прежде, и Ариадна смогла ее успокоить. И та пообещала, что она больше лезть в эту историю не будет со своими высказываниями», — пояснила Анастасия Волочкова.Перед этим Николаева заявляла, что свадьба Ариадны пройдет в Москве, а в Питере она просто распишется со своим женихом Никитой Григоряном. Волочкова в свою очередь сделала диаметрально противоположное заявление, подчеркнув, что основное торжество пройдет в Северной столице.
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Никита Кротов