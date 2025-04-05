«Это просто удовольствие»: Меньшова об унизившей ее на интервью Людмиле Максаковой

Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)
Телеведущая Юлия Меньшова рассказала о необычном интервью десятилетней давности с актрисой театра и кино Людмилой Максаковой, которая запугивала и игнорировала журналистку. Меньшова подчеркнула, что в тот момент она могла только ждать и наблюдать за происходящим.
«А из-за чего все пошло, необъяснимо до сих пор. Я не знаю почему? Возможно, потому что у Людмилы Васильевны в тот день было такое настроение, — добавила Юля. — Стало понятно, что это характер. Это просто удовольствие, что можно кого-то бить по щекам», — сказала Меньшова в подкасте Влада Аганова.Ведущая подчеркнула, что редакторы не хотели выпускать ту программу в эфир, но сама Юлия решила, что телезритель должен обязательно это увидеть.
«…Я сказала, что они сошли с ума. «Я не только жива. Это будет непременно пущено в эфир. Обязательно! Понимала, что это настолько перешло все возможные границы, что и стало тем самым портретом», — добавила Меньшова.Собеседница резюмировала, что у Людмилы Максаковой острый язык, а сама актриса — человек ироничный, которому нравится, что о нем так думают.
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