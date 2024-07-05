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«Покажешь пенис, отвечу: «Фу, убери»: почему Салтыкова, Литвинова и другие артисты отказались от секса

Российские знаменитости, отказавшиеся от секса: кто и почему живет без интима
05 июля 2024, 01:15
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Отказ от серьезных отношений или интима часто обусловлен предыдущим негативным опытом. Особенно ранимые люди боятся пережить душевные травмы вновь и стараются «уйти» в работу и отодвинуть личную жизнь на второй план. Так произошло и с некоторыми артистами. О том, кто из представителей российского шоубиза отказался от интимной связи расскажет редакция «Радио 1».

Телеведущая Ксения Бородина


Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков




После развода со своим супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина публично заявила, что не готова к новым отношениям, а с сексом и вовсе «решила завязать». Поклонники теледивы продолжают присылать любимице роскошные букеты и делать дорогие подарки, однако Ксения остается непоколебима. Известно, что Курбан Омаров уже узаконил отношения с новой возлюбленной, в то время как Бородина по-прежнему одинока.


Ольга Бузова


Непростые времена в жизни еще одной популярной российской артистки – Ольги Бузовой.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица признавалась, что у нее не было секса более полутора лет. Ситуация повторилась после расставания артистки с блогером Давидом Манукяном. С момента разрыва пары прошло около двух лет и Бузова настаивает, что не вступала ни с кем в интимные отношения после Давида.


Илья Любимов



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Более двух лет без секса жил и звезда сериала «Не родись красивой!» Илья Любимов. Однако его воздержание не было связано с негативным опытом. Актер заявлял, что не хочет «распыляться» на разных женщин и ищет свою единственную.



Константин Хабенский



Известный актер тяжело переживал смерть любимой супруги и долгое время не вступал ни с кем в близкие отношения.

На протяжении нескольких лет артист был одинок, однако в 2013 году смог снова создать семью. Его избранницей стала коллега по сцене Ольга Литвинова.


Рината Литвинова




Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев



Актриса Рината Литвинова после развода с мужем также не нашла свою вторую половинку.

Несколько лет назад артистка призналась в интервью Ксении Собчак о том, что много лет живет без секса, однако конкретных дат приводить не стала.


Марьяна Ро




Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова



Блогер Марьяна Ро призналась, что в личной жизни у нее все в порядке, однако она не любит интимную близость, поэтому редко вступает в половой контакт со своим партнером.


«На самом деле, мне кажется, что я фригидная. Я не чувствую ничего, мне не хочется заниматься вот таким. Даже если ты мне покажешь член, я отвечу: «Фу, убери от меня». Когда оно уже происходит, то вроде окей и мне даже нравится, а когда этого нет — мне кажется, зачем это нужно», — поделилась Марьяна.

Ирина Салтыкова


Звезда 90-х Ирина Салтыкова после развода с мужем не позволяет себе с кем-либо близких отношений. Артистка заявила, что сознательно отказалась от секса, чтобы не плодить о себе негативные слухи. Салтыкова пояснила, что как публичный человек она не может позволить себе того, что доступно простым людям.


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«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

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#отношения
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#интервью
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#секс
#шоу-бизнес
«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака
04 июля 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российская певица Алсу Сафина рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Теперь, по её словам, артистка находится «в поисках весёленького».
Ранее предприниматель направил Алсу предложение о мирном урегулировании развода. Об этом сообщила пресс-секретарь Абрамова Светлана Варшавская. По ее словам, бизнесмен готов выполнить все обязательства, если на предложения согласится бывшая супруга. Сама же артистка в В YouTube-шоу «Русские перцы» сказала, что её жизнь продолжается.

«Мне сказали, что хватит уже страдать. Я прислушалась и теперь уже в поисках веселенького. <...> Жизнь продолжается, есть разлука, но все раны должны исцелиться и все будет хорошо», — заявила певица.

Совсем недавно Алсу записала и выпустила новый трек под названием «Я учусь не бояться». По словам самой исполнительницы, эта песня стала для неё «грустной и событийной». Певица также добавила, что у неё появились новые планы относительно развития карьеры.

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#развод
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Стало известно о настоящем наследстве бывшего актера сериала «Друзья»
Radar Online: реальное наследство Мэттью Перри оценивается в миллиарды рублей
04 июля 2024, 01:41

Фото: IStock/Thitiphat Khuankaew

Стали известны первые подробности завещания Мэттью Перри, согласно приведенным оценкам прижизненно актер считался долларовым миллионером. Об этом сообщает издание Radar Online.
Первоначально совокупная стоимость имущества скончавшегося актера оценивалась в один-полтора миллиона долларов, что вызывало сомнения у общественности. Его ежегодный доход в качестве остаточных за съемку в сериале «Друзья» составлял 20 миллионов долларов.

Источник пишет, что, согласно обнаруженным финансовым документам, личное состояние актера оценивается в 120 миллионов долларов без учета предыдущих сумм.

Знаменитый актер скончался от передозировки кетамина в 2023 году. Тем не менее, отчим знаменитости Кит Моррисон будучи некогда репортером и звездой криминального телевидения возобновил расследование обстоятельств смерти пасынка. Он уверяет, что в инциденте есть виновные, сообщает Super со ссылкой на инсайдера.

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«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
Решетова написала заявление на Степанову после поста про развод Алсу: новые подробности
03 июля 2024, 18:35

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Тема развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым продолжает обсуждаться не только среди поклонниц певицы, но и является предметом внимания многих публичных деятелей. Разлад в семье многие связывают с появлением в жизни супруга Алсу модели Анастасии Решетовой, с которой у него мог быть роман. О том, что связывает Яна Абрамова и бывшую супругу Тимати на самом деле и за что скандальный психотерапевт Вероника Степанова публично оскорбила девушку расскажет редакция «Радио 1».

Развод Алсу и Яна Абрамова: причины


Звездная пара прожила вместе 18 лет. За время брака супруги обзавелись тремя совместными детьми и дорогостоящим имуществом. Однако 24 мая этого года Абрамов и Алсу решили развестись. Инициатором развода стала певица. Основной причиной, по которой могла разрушиться семейная идиллия, считается измена Абрамова. В соцсетях и СМИ активно обсуждается версия о том, что супруг Алсу мог изменить ей с известной моделью и бывшей супругой Тимати Анастасией Решетовой.

Косвенно эти слухи подтвердила сама певица. На вопрос журналистов о том, что она думает об Анастасии Решетовой и возможных любовницах мужа, артистка ответила, что не хотела бы обсуждать девушек «с низким социальным статусом».


Что известно об Анастасии Решетовой


Широкую известность модель получила после романа с Тимати, от которого родила сына. Пара официально не зарегистрировала отношения, тем не менее долгие годы они появлялись на публике вместе. За плечами Решетовой — конкурсы красоты. В 2014 году она стала первой вице-мисс России. Кроме того, девушка является владелицей собственного бизнеса, однако как выяснилось, довольно убыточного.

Как стало известно aif.ru, компания Решетовой в 2023 году принесла лишь 162 тыс. рублей чистой прибыли.

«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына
«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына


Степанова оскорбила Решетову

К обсуждению Решетовой на фоне развода Алсу с Яном Абрамовым присоеденилась психолог Вероника Степанова. Она опубликовала пост, в котором назвала девушку «проституткой», «эскортницей» и обвинила в любовной связи с бывшим мужем певицы Алсу.

Модель решила не оставлять без внимания публичные оскорбления и обратилась с заявлением в полицию. Решетова просит изъять у обидчицы телефон, компьютер и привлечь ее к уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства. Отметим, что Степанова также прошлась и по бывшему супругу Алсу, назва его «тучным евреем».

«Новоявленная мусульманка Решетова (занимающаяся эскортом в ОАЭ, так как еврей Тимати платит скудные алименты) решила натянуть свою не первой свежести пилотку на тучного еврея Яна Абрамова», — написала в своем телеграм-канале психолог.


Ян Абрамов попросил суд дать время на примирение с Алсу


В день рождения Алсу 27 июня на одном из судебных участков состоялось заседание по бракоразводному процессу певицы и ее супруга Яна Абрамова. Предполагалось, что в этот день брак будет официально расторгнут, однако Ян Абрамов настоял на предоставлении дополнительного срока.

«Суд отложен на два месяца для примирения сторон», — подтвердил информацию защитник Абрамова на выходе из участка.

Однако позже Алсу прокомментировала слова адвоката бизнесмена и заявила, что решение о разводе было окончательным, а заседание было перенесено для того, чтобы решить имущественные вопросы.


Что получит Алсу после развода


В своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак опубликовала пост, в котором сообщила, что бизнесмен Ян Абрамов намерен передать жене и детям виллу на Кипре, семейную коллекцию эксклюзивных ювелирных изделий с бриллиантами и пентхаус. Кроме того, Ян намерен взять на себя обязательства по оплате услуг обслуживающего персонала в доме певицы и расходы на детей.

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Певица Алсу подала на развод
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«Валера работает постоянно»: Психоаналитик уличила Буланову в лукавстве о заработке мужа
Психоаналитик Смолярчук: Буланова лукавит, говоря, что ей нет дела до денег мужа
03 июля 2024, 15:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Год назад певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее почти на 19 лет. Недавно в одном из интервью певица сообщила о том, что между ними царит гармония и взаимопонимание. Однако комментировать тему денежного достатка и семейного бюджета певица отказалась.

«Если честно, я даже не знаю, сколько зарабатывает мой муж, — это меня не касается. Валера работает, постоянно при деле, остальное для меня — не суть», — заявила она.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое заявление, сказав, что вероятнее всего Буланова лукавит, потому что семейный бюджет — это база формирования ячейки общества.
«Когда Буланова говорит, что ей наплевать, сколько зарабатывает ее муж, что она не хочет об этом знать, позвольте предположить, что она лукавит. Либо она просто знает, сколько он зарабатывает, либо они еще не состоялись как пара, а устроили обычный артистический пиар, когда у человека падают рейтинги», — прокомментировала эксперт.

Психоаналитик добавила, что для того, чтобы строить семью, нужно заранее рассказывать друг другу о своих денежных ценностях и то, как вы хотите совместно ими распоряжаться — это партнерская история.

«Тебе нравится хранить общие деньги в тумбочке и расходовать их по согласованию или тебе нравится хранить свои деньги у себя, а общие деньги для всех? — нужно договариваться на берегу», — сообщила специалист.

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#шоу-бизнес
#артист
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Сын Барыкина Георгий: SHAMAN звучит как манифест
02 июля 2024, 19:34

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сын певца и композитора Александра Барыкина Георгий оценил творчество российского исполнителя SHAMANа.
«Слово «русский» было на тот момент не то чтобы ругательным. Его просто старались избегать. А некоторые и вовсе писали в соцсетях в определенный момент, что, мол, им «стыдно быть русскими». И вдруг выходит парень и открыто заявляет: «Я — русский!» Звучит как манифест», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Георгий.

Ранее сообщалось, что концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Туле стал настоящим событием для поклонников. Зрители были готовы к тому, что артист будет демонстрировать свои творческие способности. Однако музыкант удивил публику, начав мыть сцену прямо во время выступления.

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#концерт
#музыкант
#артист
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Секс-видео, Канье Уэст и продажи на Ebay: на чем Ким Кардашьян заработала миллионы долларов
02 июля 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

29 июня в Россию прилетел легенда современной музыки, американский рэпер Канье Уэст. Известен музыкант не только своими треками, но и браком с шоувумэн и предпринимательницей Ким Кардашьян.
Наверняка в мире не найдётся ни одного человека, который хоть раз не слышал бы о скандальном семействе Кардашьян-Дженнер. Самой популярной из них по праву считается Ким Кардашьян. За свою карьеру она успела перепробовать себя во многих профессиях, открыть десятки бизнесов, а также стать мамой четверых детей. Самые интересных факты из биографии Ким расскажет редакция «Радио 1».

Детство Ким Кардашьян


Будущая мировая знаменитость родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Её отец Роберт Кардашьян был одним из самых известных американских адвокатов, защищавших в суде актера и регбиста О’Джей Симпсона, который обвинялся в убийстве бывшей супруги и ее любовника. Против подзащитного было большое количество улик, однако благодаря адвокатскому таланту Кардашьяна Симпсон остался на свободе.

Мать Ким Крис в те времена выступала в роли популярной светской львицы. После развода с Робертом она быстро вышла замуж за другую знаменитость — легкоатлета Брюса Дженнера.

Как признаётся сама знаменитость, в ней течёт армянская, шотландская и голландская кровь.

Юность Ким Кардашьян


Ким никогда не знала нужды в деньгах. На 16-летие отец подарил ей шикарную машину, которую Кардашьян вскоре разбила. Несмотря на многомиллионное состояние семьи, родители сказали Ким зарабатывать на ремонт самостоятельно. Так юная Кардашьян оказалась в бутике одежды. Однако за прилавком будущая звезда долго не продержалась — она быстро поняла, что недорогие вещи можно продавать на Ebay с наценкой. По словам самой Ким, с перепродажи туфель она получила свои первые восемь тысяч долларов. Очевидно, предпринимательская жилка у Ким была с самого юного возраста.

Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон


Дружить «с кем надо» Ким также научилась с ранних лет. Кардашьян ходила в детский сад ещё с одной золотой голливудской девочкой — Пэрис Хилтон. Девушки дружили с самого детства, а когда Пэрис стала невероятно популярной светской львицей — Ким заняла должность её личного стилиста. Подруг часто снимали вместе, так что ещё никому неизвестная Кардашьян постоянно попадала в объективы самых модных папарацци.

Позже Ким открыла несколько бутиков, в которых занималась перепродажей одежды, а также поработала стилистом у других голливудских звёзд.

Слив секс-видео Ким Кардашьян


Настоящая слава пришла к Ким не благодаря дружбе с Хилтон, и не благодаря её таланту стилиста. Весь мир узнал о звезде в 2006 году, когда в сеть утекло секс-видео с Ким и её бывшим бойфрендом рэпером Рэем Джеем.

Кардашьян долго извинялась за попавшие в интернет кадры и заявляла, что ей очень стыдно за них. Однако, по слухам, секс-видео Кардашьян не было украдено и слито в сеть — она продала его некой студии, а затем долго получала огромные деньги за royalty. Также есть версия, что мать Ким Крис посоветовала ей поступить именно таким образом. Позже женщина стала менеджером своей успешной дочери.

«Семейство Кардашьян»


На самом деле из Кардашьян-Дженнер популярна не только Ким, а абсолютно каждый член их большой семьи. Всё это благодаря телешоу «Семейство Кардашьян», которое вышло на экраны в 2007 году и продолжалось на протяжении почти 15 лет. За жизнь популярной семьи пристально наблюдали не только в США, но и по всему остальному миру.

Реалити часто критиковали за излишнюю постановочность, пошлость и скандальность, однако очевидного отрицать нельзя. Проект о жизни семьи Кардашьян стал невероятно популярным.

Брак Кардашьян и Канье Уэста


Ким Кардашьян трижды была замужем, но первые два её брака не продлились долго.

Ким Кардашьян и Канье Уэст познакомились на одной из звездных вечеринок, но в то время они оба были несвободны. Рэпер встречался с дизайнером Алексис Пфайфер, а теледива строила любовь с будущим супругом, баскетболистом Крисом Хамфрисом. Знаменитости начали общаться, но долгое время были просто хорошими друзьями. Впервые открыто выразить свои чувства Канье решил лишь после того, как Ким подала на развод с Хамфрисом, брак с которым просуществовал 72 дня.

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В 2013 году Ким родила первого ребёнка от Уэста — дочку Норз. Всего у звёздной пары четверо детей.

Долгое время семья Кардашьян и Уэст считалась образцово-показательной, но в 2020 году брак дал трещину. Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США и в ходе встречи с избирателями рассказал всему миру, что просил любимую сделать аборт, когда она была беременна их первенцем. Странное поведение рэпера было вызвано обострением биполярного расстройства, но на этом он не остановился и опубликовал серию скандальных твитов в адрес супруги и ее семьи, заявляя, что давно думает о разводе.

В марте 2022 года Ким и Канье официально развелись.

Ким Кардашьян сегодня


В отличии от своих звёздных сестёр, Ким никогда не теряла своей популярности. Она пробовала себя в самых разных профессиях — снималась для журналов, пела, играла в кино, выступала на танцевальных шоу, продавала одежду и косметику. Сегодня она по праву считается одной из самых влиятельных женщин в мире и иконой стиля. Ким Кардашьян — именно тот человек, который задаёт модные тренды. Когда она полнеет — женщины по всему миру отправляются на операции по увеличению ягодиц, худеет — её подражательницы бегут в спортзал.

Кто-то ненавидит Кардашьян и считает её пустой и бесталанной, кто-то же наоборот старается быть во всём похожей на американскую знаменитость. Одно можно сказать точно — Кардашьян всегда чётко знает, как и на чём можно заработать миллионы долларов.

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Стриптиз, наркотики и женщины: Павлу Деревянко 48 лет, что известно о «Беспринципном»
01 июля 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Павел Деревянко является одним из самых популярных и востребованных актёров в российской киноиндустрии. Но не всем известно, какой путь ему пришлось пройти, чтобы добиться славы.
Подробнее о детстве, карьере и бурной личной жизни Деревянко расскажет редакция «Радио 1».

Краткая биография Деревянко


Будущая звезда российских телеэкранов появился на свет 2 июля 1976 года в городе Таганроге Ростовской области. Его отец был известным пианистом и аккомпаниатором, а мать подрабатывала художницей. Как признавался сам Деревянко, если бы не творческая атмосфера, постоянно царящая в доме, он бы никогда не пришёл к выбору своей профессии.

Уже в школе Деревянко стал душой компании — он постоянно рассказывал анекдоты, разыгрывал перед одноклассниками сценки и читал рассказы собственного сочинения. Родители, заметив талант мальчика и тягу к творчеству, отдали его в художественную школу и музыкальную. Однако ни там, ни там Деревянко не смог раскрыться в полной мере, поскольку точно знал: его призвание — театр и кино.

Деревянко поступает в ГИТИС


После окончания школы, в которой Деревянко никогда не отличался большими успехами, будущая звезда подаёт документа в ГИТИС и успешно проходит отбор. Одна из оценок актёра была не столь высокой, поэтому поступать ему пришлось на платное отделение.

В первые годы учёбы Деревянко не уделял должного внимания ряду важных предметов, а позже и вовсе пристрастился к запрещённым веществам. Из-за этого юного актёра едва не отчислили из университета, но, к счастью, в 2000 году Деревянко всё же получил свой диплом о высшем профессиональном образовании.

Начало карьеры Деревянко


Прежде чем стать знаменитым на всю Россию артистом, Деревянко пришлось пройти через многое. Он бросил школу, учёбу в нескольких ВУЗах и даже успел поработать стриптизёром в Сочи.

Свою первую роль, которая оказалась главной и дала старт успешной карьере Деревянко, актёр получил сразу после окончания университета. В 2001 году на экраны вышел фильм «Ехали два шофера», в котором он сыграл водителя грузовика Николая Снегирёва.

Далее Деревянко доставались в основном второстепенные роли, однако он не отчаивался и, как отмечали его коллеги по съёмочной площадке, ответственно подходил к каждой новой работе.

С 2007 года карьера актёра взлетела в невероятной силой, он сыграл в таких картинах как: «Неваляшка» (2007), «Бой с тенью 2: Реванш» (2007), «Ленинград» (2007), «Кука» (2007), «Братья Карамазовы» (2008), «Гитлер капут!» (2008), «Кошечка» (2009), «Счастливый конец» (2010), «Slove. Прямо в сердце» (2011), «Ржевский против Наполеона» (2012), «Оттепель» (2013), «Тальянка» (2014) и другие. Особенно успешными работами Деревянко считаются роли в телесериалах «Участок» и «Заколдованный участок».

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Личная жизнь Деревянко


Павел Деревянко никогда не был женат, несмотря на то, что у него есть двое детей. В 2007 году актёр познакомился с предпринимательницей Дарьей Мясищевой, а в 2010 году у них родилась дочь Варвара. Как позже признался Деревянко, у него с гражданской супругой всегда были свободные отношения и он открыто крутил романы с другими женщинами. Вскоре после рождения дочки Деревянко оставил семью и начал встречаться с моделью, победительницей конкурса «Краса Заполярья – 2008» Верой Гоппен. Отношения продлились полтора года, но в 2014 году они расстались.

Следом Деревянко завёл роман с певицей Леной Князевой, но их отношения так же быстро сошли на нет. В 2015 году Деревянко восстановил связь с матерью своего ребенка и у них родилась вторая дочь Александра. Правда, с семьей Павел был недолго и опять ушел покорять одинокие сердца. В 2016 году Деревянко начал встречаться с Кимшей Ким, владелицей ресторана в Москве. Но и тут его ненадолго хватило — он снова вернулся к Мясищевой. Семья продержалась в полном составе до 2020 года, тогда Павел опять оставил жену и детей. На премии «Золотой орел» Деревянко появился уже не один, а в паре с моделью Аленой Ивановой. Был ли это роман или мимолетная связь, неизвестно, но вскоре его заметили с предпринимательницей Зоей Фуць. Сам актер свою личную жизнь предпочитает не комментировать.

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Павел Деревянко сегодня


Деревянко является одни из самых востребованных российских актёров. По слухам, один его съёмочный день стоит около 300 тысяч рублей. Минувшей весной на экран вышел четвёртый сезон популярного сериала «Беспринципные», в котором Деревянко исполняет одну из главных ролей.

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Канье Уэст в Москве: прилетал ли рэпер на самом деле, гражданство РФ, водка и икра
01 июля 2024, 12:08

Фото: iStock/LesByerley

Легенда современной рэп-музыки, американский исполнитель Канье Уэст посетил Москву.
Зачем рэпер приезжал в Москву и когда он может дать концерт в России расскажет редакция «Радио 1».

Кто такой Канье Уэст


Сегодня Канье Уэст считается живой легендой мирового рэпа. Артист родился 8 июня 1977 года в Атланте и начал заниматься музыкой с юных лет. В конце 1990-х — начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. В 2004 году Уэст выпустил дебютный альбом The College Dropout. В качестве дизайнера он работал с такими компаниями, как Nike и Louis Vuitton, а в 2013 году запустил совместно с Nike линию одежды Yeezy.

Канье Уэст является обладателем 24 премий «Грэмми».

Визит Канье Уэста в Москву


С началом специальной военной операции западные артисты отказались от любых концертов и выступлений на территории РФ. Однако 30 июня российские СМИ содрогнулись, начав постить новости о визите в Москву одного из самых популярных американских рэперов. Позже информация о визите исполнителя в столицу была подтверждена.

Зачем Канье Уэст посещал Москву


Сперва в СМИ предположили, что рэпер может дать в Москве концерт (аналогичная информация появлялась в сети в начале июня). На этот раз новости о концерте Канье также не получили подтверждения, однако выяснилось, что рэпер прибыл в Москву с частным визитом. Уэст прилетел на день рождение к своему приятелю, дизайнеру Гоше Рубчинскому, которому 29 июня исполнилось 40 лет.

Позже в сеть попали кадры, на которых Уэст и Рубчинский прогуливаются по столичному ГУМу. По информации журнала «Москвичка», после прогулки компания отправилась в ресторан «Белуга», где Канье угостили чёрной икрой, водкой и блюдами русской кухни. Собеседник издания отметил, что рэпер остался очень доволен.

Канье Уэст может дать концерт в Москве


Как сообщила журналистка Ксения Собчак, нынешний визит рэпера носит частный характер, однако он также мог посмотреть концертные площадки для своего будущего выступления в российской столице.

При этом в «Лужниках» сообщили, что информация о ближайших концертах Уэста в Москве вероятнее всего является фейком. Позже сам Рубчинский подтвердил, что у него нет информации о выступлениях Канье в РФ в ближайшее время.

Канье Уэст может получить гражданство РФ


После визита рэпера в Москву зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что если Канье Уэст захочет получить российское гражданство — ему вряд ли будет в этом отказано. Драпенко напомнила, что рэпер хорошо относится к России и имеет здесь друзей.

Канье Уэст покинул Россию


Днём 1 июля стало известно, что американский рэпер улетел из России. Источнику РЕН ТВ удалось раздобыть посадочный талон Уэста, на котором указано, что из Москвы он направился в Берлин транзитом через Стамбул.

Был ли Уэст в Москве ​на самом деле


На сегодняшний ​день нет ни одной чёткой фотографии рэпера на улицах столицы. Фанаты Уэста на протяжении нескольких часов ждали звезду возле его отеля, но так и ​не увидели. Был ли рэпер в Москве ​на самом деле — пока остаётся загадкой.

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Рэпер Канье Уэст покинул Москву
01 июля 2024, 11:48

Фото: istockphoto/LesByerley

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст покинул Москву и вообще Россию. Следующей страной, которую посетит исполнитель, будет Германия.
Об этом сообщил телеграм-канал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказался посадочный талон артиста. В Берлин рэпер полетит с пересадкой в Стамбуле. В марте официальный представитель Уэста Майло Яннопулос потребовал, чтобы рэпера называли Йе (Ye), а не его «рабским именем». Вот и в билете в графе «фамилия» было указано Ye, а в графе «имя» — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно).

В аэропорту рэпера сопровождали несколько охранников и его давний деловой партнёр Гоша Рубчинский, главный дизайнер бренда одежды и обуви Уэста Yeezy. Прежде музыкант бывал в России в 2016 году. Именно тогда он встретился с Рубчинским.

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