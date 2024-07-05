«Покажешь пенис, отвечу: «Фу, убери»: почему Салтыкова, Литвинова и другие артисты отказались от секса

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Отказ от серьезных отношений или интима часто обусловлен предыдущим негативным опытом. Особенно ранимые люди боятся пережить душевные травмы вновь и стараются «уйти» в работу и отодвинуть личную жизнь на второй план. Так произошло и с некоторыми артистами. О том, кто из представителей российского шоубиза отказался от интимной связи расскажет редакция «Радио 1».
Телеведущая Ксения Бородина
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
После развода со своим супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина публично заявила, что не готова к новым отношениям, а с сексом и вовсе «решила завязать». Поклонники теледивы продолжают присылать любимице роскошные букеты и делать дорогие подарки, однако Ксения остается непоколебима. Известно, что Курбан Омаров уже узаконил отношения с новой возлюбленной, в то время как Бородина по-прежнему одинока.
Ольга Бузова
Непростые времена в жизни еще одной популярной российской артистки – Ольги Бузовой.
После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица признавалась, что у нее не было секса более полутора лет. Ситуация повторилась после расставания артистки с блогером Давидом Манукяном. С момента разрыва пары прошло около двух лет и Бузова настаивает, что не вступала ни с кем в интимные отношения после Давида.
Илья Любимов
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Более двух лет без секса жил и звезда сериала «Не родись красивой!» Илья Любимов. Однако его воздержание не было связано с негативным опытом. Актер заявлял, что не хочет «распыляться» на разных женщин и ищет свою единственную.
Константин Хабенский
Известный актер тяжело переживал смерть любимой супруги и долгое время не вступал ни с кем в близкие отношения.
На протяжении нескольких лет артист был одинок, однако в 2013 году смог снова создать семью. Его избранницей стала коллега по сцене Ольга Литвинова.
Рината Литвинова
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Актриса Рината Литвинова после развода с мужем также не нашла свою вторую половинку.
Несколько лет назад артистка призналась в интервью Ксении Собчак о том, что много лет живет без секса, однако конкретных дат приводить не стала.
Марьяна Ро
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогер Марьяна Ро призналась, что в личной жизни у нее все в порядке, однако она не любит интимную близость, поэтому редко вступает в половой контакт со своим партнером.
«На самом деле, мне кажется, что я фригидная. Я не чувствую ничего, мне не хочется заниматься вот таким. Даже если ты мне покажешь член, я отвечу: «Фу, убери от меня». Когда оно уже происходит, то вроде окей и мне даже нравится, а когда этого нет — мне кажется, зачем это нужно», — поделилась Марьяна.
Ирина Салтыкова
Звезда 90-х Ирина Салтыкова после развода с мужем не позволяет себе с кем-либо близких отношений. Артистка заявила, что сознательно отказалась от секса, чтобы не плодить о себе негативные слухи. Салтыкова пояснила, что как публичный человек она не может позволить себе того, что доступно простым людям.
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