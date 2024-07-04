«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Российская певица Алсу Сафина рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Теперь, по её словам, артистка находится «в поисках весёленького».
Ранее предприниматель направил Алсу предложение о мирном урегулировании развода. Об этом сообщила пресс-секретарь Абрамова Светлана Варшавская. По ее словам, бизнесмен готов выполнить все обязательства, если на предложения согласится бывшая супруга. Сама же артистка в В YouTube-шоу «Русские перцы» сказала, что её жизнь продолжается.
Совсем недавно Алсу записала и выпустила новый трек под названием «Я учусь не бояться». По словам самой исполнительницы, эта песня стала для неё «грустной и событийной». Певица также добавила, что у неё появились новые планы относительно развития карьеры.
Читайте также:
«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
Певица Алсу подала на развод
«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье
«Мне сказали, что хватит уже страдать. Я прислушалась и теперь уже в поисках веселенького. <...> Жизнь продолжается, есть разлука, но все раны должны исцелиться и все будет хорошо», — заявила певица.
Совсем недавно Алсу записала и выпустила новый трек под названием «Я учусь не бояться». По словам самой исполнительницы, эта песня стала для неё «грустной и событийной». Певица также добавила, что у неё появились новые планы относительно развития карьеры.
Читайте также:
«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
Певица Алсу подала на развод
«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье
Александр Бойцов