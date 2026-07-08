Макс Корж зарегистрировал своё имя как бренд

08 июля 2026, 21:37

Макс Корж получил права на использование своего имени для творчества и мерча

Макс Корж (Фото: Instagram* / @maxkorzhmus)

Макс Корж оформил своё имя в качестве товарного знака. Теперь бренд «Макс Корж» официально зарегистрирован и может использоваться для музыкальной деятельности, а также при выпуске продукции с символикой артиста.