Макс Корж зарегистрировал своё имя как бренд
Макс Корж оформил своё имя в качестве товарного знака. Теперь бренд «Макс Корж» официально зарегистрирован и может использоваться для музыкальной деятельности, а также при выпуске продукции с символикой артиста.
Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Rusprofile, исключительные права на товарный знак будут принадлежать музыканту до сентября 2034 года.
Регистрация имени позволит артисту контролировать использование бренда в коммерческих целях и защищать его при выпуске различных товаров, связанных с творчеством.
Ранее Макс Корж выступил с концертом в Стамбуле, который посетило большое количество российских поклонников. При этом некоторые фанаты столкнулись с проблемами ещё до начала мероприятия: из-за невозможности оплатить билеты российскими банковскими картами появились мошеннические схемы.
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