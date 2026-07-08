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Макс Корж зарегистрировал своё имя как бренд

Макс Корж получил права на использование своего имени для творчества и мерча
Макс Корж (Фото: Instagram* / @maxkorzhmus)

Макс Корж оформил своё имя в качестве товарного знака. Теперь бренд «Макс Корж» официально зарегистрирован и может использоваться для музыкальной деятельности, а также при выпуске продукции с символикой артиста.



Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Rusprofile, исключительные права на товарный знак будут принадлежать музыканту до сентября 2034 года.

Регистрация имени позволит артисту контролировать использование бренда в коммерческих целях и защищать его при выпуске различных товаров, связанных с творчеством.

Ранее Макс Корж выступил с концертом в Стамбуле, который посетило большое количество российских поклонников. При этом некоторые фанаты столкнулись с проблемами ещё до начала мероприятия: из-за невозможности оплатить билеты российскими банковскими картами появились мошеннические схемы.

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