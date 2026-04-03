«Больше набрала»: Звезда «Холопа» заявила, что «Оземпик» не помог ей похудеть

03 апреля 2026, 13:23

Ольга Дибцева рассказала о побочных эффектах препарата для похудения «Оземпик»

Актриса Ольга Дибцева в личном блоге рассказала, что применяла «Оземпик» для похудения. Однако звезда фильма «Холоп» не сбросила лишние килограммы, а набрала вес.





По словам артистки, у неё возникли сильные побочные эффекты от препарата.

«Да, я пробовала «Оземпик». Он мне не то, что не помог, а я на нём ещё больше стала набирать вес. Представляете? Так бывает. Я тот человек, который хакнул препарат. Моё переедание связано с тем, что когда мне плохо, я начинаю много есть. А у меня были сильные побочки от препарата: тошнота, головная боль, слабость. И это состояние я заедала конфетами, колбасой... Из-за «Оземпика» я ела мало, но очень калорийно», — поделилась Ольга.